Colombia vive su mayor auge de eventos en vivo: ojo a las cifras de 2025

Colombia vive uno de los momentos más vibrantes de su historia reciente en materia de eventos en vivo.

Conciertos, festivales y espectáculos de gran formato registraron en 2025 una respuesta masiva del público, confirmando una tendencia clara, pues hay más fans, más fechas y más experiencias presenciales, impulsadas por una comunidad cada vez más conectada con sus artistas y con el valor de vivir la música en directo.

Este auge no solo se siente en las taquillas. También se refleja en la llegada y consolidación de nuevos actores del ecosistema, en la profesionalización de la industria y en una agenda cultural que no da tregua.

Un mercado en expansión y ventas récord en 2025

El crecimiento del sector se hizo evidente con la entrada oficial de Ticketmaster a Colombia en 2025, en un contexto de demanda sin precedentes.

Su llegada coincidió con un año marcado por hitos de venta, pues tres grandes eventos lograron sold out en apenas seis horas, con más de 130.000 entradas vendidas en total, una señal clara del entusiasmo del público colombiano.

Desde entonces, la plataforma enfocó su propuesta en poner al fan en el centro, apoyándose en tecnología para ofrecer procesos de compra más seguros, confiables y transparentes.

En su primer año de operación, 35 promotores y 68 venues del país adoptaron sus herramientas, fortaleciendo la venta, el acceso y la gestión de eventos, y elevando los estándares de la experiencia en vivo.

Los gustos del público y lo que viene para 2026

El comportamiento de los usuarios también dejó pistas sobre la diversidad de la escena. Los picos de búsqueda y tráfico se concentraron en artistas y eventos como Bad Bunny, Shakira, Dua Lipa, Blessd, el Festival Estéreo Picnic, Megaland y Green Day.

RELACIONADO Rawayana hizo sold out en tiempo récord en Bogotá y anunció segunda fecha

En preferencias, el pop y el reguetón lideraron la demanda. Por tipo de evento, las compras se distribuyeron así: conciertos (76 %), festivales (18 %), eventos gastronómicos (3 %) y teatro (2 %). Además, el fan colombiano se consolida como comprador recurrente, con un promedio de 2,9 compras al año.

De cara a 2026, el sector proyecta una demanda aún más dinámica, impulsada por grandes giras, nuevos escenarios y una audiencia más activa y exigente. Todo indica que el auge de los eventos en vivo en Colombia no es una moda pasajera, sino una industria en plena madurez.