¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran a horas de finalizar su tercera semana de juego, de modo que, varios han manifestado su interés por continuar en competencia y convertirse en el ganador de la tercera temporada del programa.

Sin embargo, la convivencia del lugar se ha visto impactada por los más recientes desmanes del juego ya que, a petición del ‘Jefe’ y el público, Juanda Caribe ha jugado malas pasadas a sus demás compañeros al convertirse en el villano de la semana.

A esto se han sumado algunos hechos inexplicables que han alterado la calma de algunas famosas, quienes manifestaron sentir presencias inexplicables y sombras en varias zonas de la famosa casa.

Participante sonámbula en La Casa de los Famosos

Durante la noche más reciente, algunos participantes vivieron una inédita experiencia ya que los habitantes del cuarto tormenta se percataron, a altas horas de la noche, de que la actriz Marilyn Patiño se había levantado en medio de la oscuridad para quedarse observándolos a todos.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos famosos se percataron rápidamente de la presencia de la mujer en el centro de la habitación. Pese a que algunos dijeron que se podía tratar de una llamativa actuación, otros dieron a conocer que también podría ser de un episodio de sonambulismo.

El sentimiento de temor y pánico invadieron a varias de las celebridades, quienes dieron a conocer que este estado de la mujer era incomprensible e inexplicable. Ante la quietud de la actriz, algunos de sus compañeros decidieron hacer chanzas sobre lo que estaba ocurriendo, pues incluso se le acercaron para darle besos.

No obstante, la mujer no reaccionó ante los distintos estímulos que se estaban generando a su alrededor por lo que varios famosos manifestaron que sí se podía tratar de un episodio inexplicable.

Susto en La Casa de los Famosos

La noche estuvo cargada de más hechos inexplicables ya que los habitantes de la habitación calma se llevaron un gran susto al darse cuenta de que una de las maletas de ruedas se rodó en el centro de la habitación durante la noche.

Por esto, ante el movimiento de dicho objeto, la mayoría de los famosos huyeron del cuarto al manifestar que este episodio se trataba de una situación paranormal.