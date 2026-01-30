CANAL RCN
Tendencias

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Los participantes manifestaron su angustia al ver caminar a una de las famosas en medio de la oscuridad.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 30 de 2026
07:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran a horas de finalizar su tercera semana de juego, de modo que, varios han manifestado su interés por continuar en competencia y convertirse en el ganador de la tercera temporada del programa.

Sin embargo, la convivencia del lugar se ha visto impactada por los más recientes desmanes del juego ya que, a petición del ‘Jefe’ y el público, Juanda Caribe ha jugado malas pasadas a sus demás compañeros al convertirse en el villano de la semana.

A esto se han sumado algunos hechos inexplicables que han alterado la calma de algunas famosas, quienes manifestaron sentir presencias inexplicables y sombras en varias zonas de la famosa casa.

Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín
RELACIONADO

Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín

Participante sonámbula en La Casa de los Famosos

Durante la noche más reciente, algunos participantes vivieron una inédita experiencia ya que los habitantes del cuarto tormenta se percataron, a altas horas de la noche, de que la actriz Marilyn Patiño se había levantado en medio de la oscuridad para quedarse observándolos a todos.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos famosos se percataron rápidamente de la presencia de la mujer en el centro de la habitación. Pese a que algunos dijeron que se podía tratar de una llamativa actuación, otros dieron a conocer que también podría ser de un episodio de sonambulismo.

El sentimiento de temor y pánico invadieron a varias de las celebridades, quienes dieron a conocer que este estado de la mujer era incomprensible e inexplicable. Ante la quietud de la actriz, algunos de sus compañeros decidieron hacer chanzas sobre lo que estaba ocurriendo, pues incluso se le acercaron para darle besos.

No obstante, la mujer no reaccionó ante los distintos estímulos que se estaban generando a su alrededor por lo que varios famosos manifestaron que sí se podía tratar de un episodio inexplicable.

“No me ataquen más”: Karina García rompe el silencio y habla sobre su pasada relación con Altafulla
RELACIONADO

“No me ataquen más”: Karina García rompe el silencio y habla sobre su pasada relación con Altafulla

Susto en La Casa de los Famosos

La noche estuvo cargada de más hechos inexplicables ya que los habitantes de la habitación calma se llevaron un gran susto al darse cuenta de que una de las maletas de ruedas se rodó en el centro de la habitación durante la noche.

Por esto, ante el movimiento de dicho objeto, la mayoría de los famosos huyeron del cuarto al manifestar que este episodio se trataba de una situación paranormal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín

Conciertos

Rawayana hizo sold out en tiempo récord en Bogotá y anunció segunda fecha

Redes sociales

Grabaron a Karina García y Kris R en Bogotá: el video confirma su romance

Otras Noticias

Clan del Golfo

Golpe al Clan del Golfo: Migración Colombia entrega a alias Mono Candelo

Hasta el año pasado, por información sobre su paradero se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Venezuela

Delcy Rodríguez anunció ley de amnistía para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide

En un evento en el Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta interina hizo el importante anuncio para los privados de la libertad por el régimen.

Luis Suárez

Luis Javier Suárez reveló dónde está su corazón futbolístico: "no le cierro la puerta"

Tasa de interés

El impacto al bolsillo por el incremento de la tasa de interés al 10,25%: ¿Qué encarece?

Salud mental

Impacto de la soltería a los 30 años: estudio con 17.000 jóvenes reveló efectos para la salud mental