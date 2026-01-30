Ante el pico respiratorio, impulsan la consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud en Bogotá

Con el inicio del pico respiratorio que cada año se presenta entre marzo y junio, los servicios de urgencias en Bogotá comienzan a registrar una alta congestión, especialmente por la atención de niños con cuadros respiratorios agudos.

Por esta razón, la Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA) hace un llamado a padres y cuidadores para que acudan a la consulta prioritaria pediátrica para atender oportunamente estos casos y evitar la saturación de los hospitales.

De acuerdo con cifras de la entidad, durante la temporada de alta circulación viral, las infecciones respiratorias agudas representan entre el 70% y el 80% de las consultas pediátricas. Resfriados, faringitis, bronquiolitis y cuadros febriles asociados a virus respiratorios son los diagnósticos más frecuentes y, en la mayoría de los casos, pueden resolverse de manera oportuna en consulta prioritaria sin necesidad de acudir a urgencias.

“Si un padre identifica en su hijo síntomas como fiebre, dificultad para respirar, congestión severa, rechazo al alimento, somnolencia excesiva, irritabilidad constante o cambios en la coloración de la piel, debe llevarlo de inmediato a una consulta prioritaria”, afirma José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA).

En esta IPS, más de 4.000 niños y niñas reciben mensualmente atención en consulta prioritaria, lo que ha permitido que cerca del 90% de los casos respiratorios sean manejados de forma efectiva sin remisión a urgencias. Esta estrategia ha sido fundamental para reducir la presión sobre el sistema de salud y garantizar atención oportuna a los pacientes que realmente requieren manejo hospitalario.

“Es fundamental acudir a la consulta prioritaria ante cualquier síntoma, ya que se trata de una atención médica inmediata y correctiva, diseñada para resolver el episodio respiratorio del niño y evitar que el cuadro se agrave y termine en urgencias”, agrega Manchego. “Si un niño presenta síntomas respiratorios, la consulta prioritaria con pediatría debe ser la primera opción”.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), en la ciudad se ha intensificado la vacunación contra tres de los principales agentes asociados a enfermedad respiratoria grave: el virus sincitial respiratorio (VSR), la influenza estacional y la tosferina. A cierre del 2025, se aplicaron más de 900.000 dosis en población de riesgo, de las cuáles 227.821 dosis corresponden a población pediátrica.

Es fundamental priorizar el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en espacios cerrados o ante la presencia de síntomas, y asegurar una ventilación cruzada en hogares y oficinas para disipar aerosoles. También, se debe evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una hidratación constante y cumplir estrictamente con la etiqueta respiratoria (cubrirse con el codo al toser o estornudar) para cortar la cadena de transmisión y proteger el sistema respiratorio.

Además, la Sociedad Pediátrica de los Andes insiste en que, antes de que se alcance el pico respiratorio, ante cualquier síntoma de alarma los padres deben llevar a sus hijos a una consulta prioritaria para evitar que el cuadro se agrave. Acudir a este servicio permite resolver oportunamente la enfermedad, proteger la salud de los niños y contribuir a que el sistema de salud de la ciudad no colapse en los meses de mayor demanda.