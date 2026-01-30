Hospital Universitario de Cali registra sobreocupación del 400% en servicio de urgencias

Los servicios de urgencias en Cali enfrentan una crisis sin precedentes. El Hospital Universitario del Valle registra una sobreocupación del 402%, confirmó denunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El colapso hospitalario responde principalmente a que las IPS de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, como la Nueva EPS, dejaron de atender a sus afiliados, quienes ahora deben acudir al Hospital Universitario para recibir atención médica.

A pesar de que el hospital está brindando la atención a las personas, a los usuarios afectados de las EPS intervenidas por parte del gobierno, se les brinda una atención medianamente positiva, pero no se alcanza a ser del 100% beneficiosa y satisfactoria para esos usuarios.

Grave situación por sobreocupación de pacientes en el Hospital Universitario de Cali

La situación se agrava porque este centro hospitalario no solo atiende a pacientes de Cali y Palmira, sino que recibe usuarios de todo el suroccidente colombiano, incluyendo los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, además de otras zonas del país que requieren atención de alta complejidad.

Entre los afectados se encuentran incluso funcionarios públicos, como el concejal y el alcalde del municipio de Zarzal, quienes no pueden recibir atención en sus localidades.

La billonaria deuda de los hospitales en Valle del Cauca

El panorama financiero es igualmente crítico. La gobernadora Dilian Francisca Toro denunció que se adeudan aproximadamente 6 billones de pesos a la Red Pública de Servicios de Salud del departamento, cifra que impide la adquisición de insumos suficientes para atender a cerca de 600 mil usuarios que dependen del sistema público.

La nueva EPS no la atiende sino el Hospital Universitario. Ahí está el Hospital Universitario colapsado con 300%, sin embargo, está atendiendo a los pacientes.

La gobernadora enfatizó el compromiso de las autoridades locales con eliminar las barreras de acceso: "Lo que queremos es que todos los vallecaucanos tengan la posibilidad de manifestar sus dificultades para que nosotros tengamos la posibilidad de ayudar".

La crisis no solo afecta al Hospital Universitario, sino que se extiende a hospitales de nivel 2 y 3 en diferentes municipios del departamento, donde la saturación impide brindar atención oportuna y de calidad a los pacientes que la requieren urgentemente.