Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero

La crisis de la salud parece no dar tregua, meintras cientos de pacientes de las EPS intervenidas por el gobierno denuncian estar sin medicamentos ni citas con especialistas.

La Nueva EPS es, sin duna, una de las más golpeadas y en los últimos días ha estado en el centro de la polémica debido a la muerte de kevin, un niño de 7 años con hemofilia que estuvo por más de dos meses sin recibir tratamiento.

Las preticiones de la Procuraduría sobre la Nueva EPS

A raíz de esto y de las cientos de quejas diarias por parte de los usuarios con enfermedades raras y comorbilidades, la Procuraduría pidió a la duperintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS, Luz Marina Munera, que se tomen medidas de vigilancia y control sobre los planes de acción encaminados a evitar riesgos para la vida de los pacientes.

En esta misma línea, el Ministerio Público solicitó un infoorme completo que incluya el plan de trabajo para lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros de la EPS para las vigencias 2023 y 2024.

Además, se pidió soporte de todo lo relacionado con la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios, tecnologías en salud, estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros.

Entre los requerimientos de encuentra también la información detallada del giro de recursos para el procesamiento y auditoría de cuentas médicas, y la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica.

El informe deberá ser presentado ante el Ministerio Público dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Crisis operativa en la Nueva EPS

Tras el caso del pequeño Kevin, la Superintendencia Nacional de Salud inició una auditoria en la Nueva EPS focalizada para revisar en detalle el proceso de atención del menor.

Esta inspección estará enfocada en el análisis de posibles barreras administrativas, el trámite de autorizaciones, el cumplimiento del protocolo médico y la entrega efectiva del medicamento por parte de la EPS y del prestador del servicio.

La entidad de control también verificará si se cumplieron las normas vigentes del SGSSS relacionadas con el suministro oportuno de medicamentos y las directrices específicas para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas como la hemofilia.