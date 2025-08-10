CANAL RCN
Salud y Bienestar

Hábitos clave para aliviar la acidez estomacal de forma definitiva

Los cambios posturales y horarios que son los verdaderos hábitos clave para aliviar la acidez estomacal.

Cómo aliviar la acidez estomacal de forma definitiva
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
09:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La sensación de ardor detrás del esternón, conocida como acidez estomacal, afecta la calidad de vida de millones de personas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la solución no reside únicamente en un medicamento, sino en una serie de hábitos clave para aliviar la acidez estomacal que, al adoptarse de forma consistente, pueden mejorar significativamente la salud digestiva.

¿Cómo curar la gastritis aguda? Estos son los consejos naturales que recomiendan los expertos
RELACIONADO

¿Cómo curar la gastritis aguda? Estos son los consejos naturales que recomiendan los expertos

Las principales guías médicas y estudios de gastroenterología coinciden en que las modificaciones en el estilo de vida son el primer paso y, a menudo, la medida más efectiva.

¿Cómo influye la dieta y el horario de las comidas en el control de la acidez estomacal?

El contenido de lo que se come y, crucialmente, cuándo se come, son factores determinantes en la aparición del reflujo. Un estómago muy lleno ejerce mayor presión sobre el esfínter esofágico inferior (EEI), la válvula que separa el esófago del estómago, lo que facilita el regreso del ácido.

Para contrarrestar esto, la recomendación principal de la mayoría de los especialistas (como el NIDDK y Cigna Healthcare) es comer raciones más pequeñas y frecuentes en lugar de dos o tres comidas copiosas al día.

Respecto al horario, las investigaciones son claras: es fundamental evitar acostarse inmediatamente después de comer.

MedlinePlus y el American College of Gastroenterology sugieren esperar al menos de dos a tres horas después de la cena antes de ir a dormir.

Un estudio publicado en la revista Cirugía Española de Elsevier encontró que la ingestión de comida con alto contenido de grasa puede enlentece la digestión, lo que favorece el reflujo nocturno, haciendo más urgente el distanciamiento entre la última comida y el sueño.

Además, es vital identificar los alimentos "gatillo". Estos incluyen:

Alimentos grasos o fritos, que tardan más en digerirse

  • Sustancias que relajan el EEI, como el chocolate, la menta, el alcohol y la cafeína (CinfaSalud).
  • Alimentos ácidos o irritantes, como los cítricos, el tomate, y las comidas muy condimentadas.

Además de la alimentación, ¿qué cambios posturales son hábitos clave para aliviar la acidez estomacal?

Tome nota: estos son tres remedios para mejorar la gastritis después de las cenas navideñas
RELACIONADO

Tome nota: estos son tres remedios para mejorar la gastritis después de las cenas navideñas

El manejo del reflujo va más allá de la cocina e implica ajustes posturales, especialmente al dormir. Para las personas que experimentan síntomas nocturnos, la elevación de la cabecera de la cama es un hábito clave para aliviar la acidez estomacal que utiliza la gravedad a favor.

La Mayo Clinic y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) advierten que usar múltiples almohadas solo flexiona el cuello y no es efectivo.

Lo correcto es elevar todo el tronco superior unos 10 a 15 centímetros. Esto se logra colocando tacos o cuñas debajo de las patas del cabezal de la cama o utilizando una cuña especial entre el colchón y el somier.

Finalmente, la gestión del peso corporal y el tabaquismo son pilares del tratamiento. Perder peso, en caso de sobrepeso u obesidad, es una recomendación constante en las guías, pues el exceso de grasa abdominal ejerce una presión adicional sobre el estómago (MedlinePlus).

Asimismo, dejar de fumar es crucial, ya que el tabaco no solo estimula la producción de ácido estomacal, sino que también debilita el EEI, el músculo que debe impedir que el ácido ascienda al esófago.

Tome nota: Este es uno de los remedios caseros más poderosos para aliviar la gastritis
RELACIONADO

Tome nota: Este es uno de los remedios caseros más poderosos para aliviar la gastritis

La integración de estos hábitos sencillos, respaldados por la evidencia médica, ofrece una ruta clara y sostenible para controlar el reflujo y mejorar el bienestar diario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

EPS negarían medicamentos a niños con cáncer por vieja norma del Invima

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado

OMS

¿Qué es la hemorragia puerperal y cuál es el llamado por parte de la OMS?

Otras Noticias

Ecuador

Abatido en Antioquia ficha clave de la sanguinaria red criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’

Alias El Ecuatoriano había escapado de su país para protegerse y establecer nuevos vínculos con el Clan del Golfo para el tráfico de droga.

Astrología

Mhoni Vidente alertó sobre la poderosa influencia del Papa León XIV en el futuro de EE.UU.

La reconocida astróloga analizó cómo la influencia del Papa León XIV podría transformar la mentalidad de Donald Trump.

Dólar

Importante movimiento del dólar en Colombia hoy 8 de octubre de 2025: así se cotiza la divisa

María Corina Machado

María Corina Machado afirmó que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos