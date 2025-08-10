Hábitos clave para aliviar la acidez estomacal de forma definitiva

La sensación de ardor detrás del esternón, conocida como acidez estomacal, afecta la calidad de vida de millones de personas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la solución no reside únicamente en un medicamento, sino en una serie de hábitos clave para aliviar la acidez estomacal que, al adoptarse de forma consistente, pueden mejorar significativamente la salud digestiva.

Las principales guías médicas y estudios de gastroenterología coinciden en que las modificaciones en el estilo de vida son el primer paso y, a menudo, la medida más efectiva.

¿Cómo influye la dieta y el horario de las comidas en el control de la acidez estomacal?

El contenido de lo que se come y, crucialmente, cuándo se come, son factores determinantes en la aparición del reflujo. Un estómago muy lleno ejerce mayor presión sobre el esfínter esofágico inferior (EEI), la válvula que separa el esófago del estómago, lo que facilita el regreso del ácido.

Para contrarrestar esto, la recomendación principal de la mayoría de los especialistas (como el NIDDK y Cigna Healthcare) es comer raciones más pequeñas y frecuentes en lugar de dos o tres comidas copiosas al día.

Respecto al horario, las investigaciones son claras: es fundamental evitar acostarse inmediatamente después de comer.

MedlinePlus y el American College of Gastroenterology sugieren esperar al menos de dos a tres horas después de la cena antes de ir a dormir.

Un estudio publicado en la revista Cirugía Española de Elsevier encontró que la ingestión de comida con alto contenido de grasa puede enlentece la digestión, lo que favorece el reflujo nocturno, haciendo más urgente el distanciamiento entre la última comida y el sueño.

Además, es vital identificar los alimentos "gatillo". Estos incluyen:

Alimentos grasos o fritos, que tardan más en digerirse

Sustancias que relajan el EEI, como el chocolate, la menta, el alcohol y la cafeína (CinfaSalud).

Alimentos ácidos o irritantes, como los cítricos, el tomate, y las comidas muy condimentadas.

Además de la alimentación, ¿qué cambios posturales son hábitos clave para aliviar la acidez estomacal?

El manejo del reflujo va más allá de la cocina e implica ajustes posturales, especialmente al dormir. Para las personas que experimentan síntomas nocturnos, la elevación de la cabecera de la cama es un hábito clave para aliviar la acidez estomacal que utiliza la gravedad a favor.

La Mayo Clinic y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) advierten que usar múltiples almohadas solo flexiona el cuello y no es efectivo.

Lo correcto es elevar todo el tronco superior unos 10 a 15 centímetros. Esto se logra colocando tacos o cuñas debajo de las patas del cabezal de la cama o utilizando una cuña especial entre el colchón y el somier.

Finalmente, la gestión del peso corporal y el tabaquismo son pilares del tratamiento. Perder peso, en caso de sobrepeso u obesidad, es una recomendación constante en las guías, pues el exceso de grasa abdominal ejerce una presión adicional sobre el estómago (MedlinePlus).

Asimismo, dejar de fumar es crucial, ya que el tabaco no solo estimula la producción de ácido estomacal, sino que también debilita el EEI, el músculo que debe impedir que el ácido ascienda al esófago.

La integración de estos hábitos sencillos, respaldados por la evidencia médica, ofrece una ruta clara y sostenible para controlar el reflujo y mejorar el bienestar diario.