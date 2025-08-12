Desafían a Netflix: presentaron oferta superior y en efectivo para comprar Warner Bros Discovery

Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo por Warner Bros. Discovery (WBD) valorada en 108.400 millones de dólares, equivalente a una prima del 139% sobre el precio de las acciones de septiembre.

La propuesta desafía directamente el acuerdo previamente anunciado entre WBD y Netflix. David Ellison, CEO de Paramount, afirmó que los accionistas “merecen evaluar una oferta superior”, destacando que su propuesta incluye la compra total del grupo, a diferencia de Netflix, que solo busca adquirir Warner Bros. y HBO Max.

Competencia, financiamiento y resistencia del mercado

La oferta de Netflix valoraba sus objetivos en 83.000 millones de dólares, cifra inferior a la propuesta de Paramount Skydance. Para respaldar la operación, Paramount cuenta con el soporte financiero de la familia Ellison, cuyo patriarca, Larry Ellison, figura entre las mayores fortunas del mundo.

Este respaldo refuerza la credibilidad y la capacidad de ejecutar un acuerdo completamente en efectivo, una ventaja clave frente al modelo mixto de pago de Netflix.

Obstáculos regulatorios y consecuencias para el streaming

Ellison sostiene que Paramount tiene mayores probabilidades de obtener aprobación regulatoria, señalando que la cuota de mercado de Netflix podría complicar su fusión con WBD.

Incluso el presidente Donald Trump expresó dudas sobre esa unión, advirtiendo sobre riesgos para la competencia al integrar a dos de las mayores plataformas globales. La intervención de reguladores y actores políticos será decisiva en un acuerdo que podría redefinir el equilibrio del sector del entretenimiento.