Run Tour Avianca 2026 en Bogotá: fecha, precio de inscripción y millas para corredores

Bogotá se prepara para recibir una nueva jornada deportiva que reunirá a miles de corredores. El Run Tour Avianca 2026 celebrará su edición número 13 el próximo 4 de octubre, con recorridos de 10K y 15K, incentivos en millas para los participantes y novedades para facilitar el acceso de personas con discapacidad.

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La organización espera cerca de 8.000 corredores. El punto de partida será la Plazoleta de Alfiles, sobre la Calle 26, y las inscripciones continúan disponibles para quienes quieran participar.

¿Cuánto cuesta inscribirse al Run Tour Avianca 2026?

Para esta edición, la inscripción individual tiene un precio de $130.000. En el caso de grupos empresariales o equipos conformados por más de 10 personas, la tarifa será de $125.000 por corredor.

Todos los inscritos recibirán 325 millas LifeMiles. Además, quienes hayan participado durante los últimos dos años podrán obtener millas adicionales si consiguen mejorar sus tiempos.

Una mejora de hasta el 5% entregará 100 millas adicionales; entre 5% y 10%, serán 200 millas; mientras que superar en más del 10 % la marca anterior permitirá obtener otras 325 millas.

Los participantes también tendrán la posibilidad de donar voluntariamente sus millas al Banco de Millas, iniciativa que apoya la movilización de personas y organizaciones vinculadas con proyectos sociales, ambientales y humanitarios. En 2025, los corredores donaron más de 224.000 millas.

Run Tour 2026 tendrá novedades para personas con discapacidad

Por primera vez, la carrera implementará nuevas medidas para facilitar la participación de personas con discapacidad. Habrá señalización adicional, rampas en puntos como salida y meta, baños accesibles y algunos contenidos en formatos adaptados.

Las personas con discapacidad podrán participar en las distancias de 10K y 15K, mientras que para usuarios de silla de ruedas estará disponible la categoría de 10K.

“El Run Tour Avianca 2026 nos permite conectar el deporte con causas que generan valor en las comunidades”, afirmó Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca.

Las inscripciones para la carrera del próximo 4 de octubre en Bogotá se realizan a través de los canales oficiales del Run Tour Avianca.