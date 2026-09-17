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Reconocido cantante tuvo que ser hospitalizado de emergencia: ¿qué le ocurrió?

Sus familiares y su equipo de trabajo ya revelaron su diagnóstico y estado actual.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 17 de 2026
05:51 p. m.
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En los últimos días se conoció que Alex Fernández, el reconocido cantante y compositor mexicano que es hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, tuvo que ingresar de urgencia a una entidad hospitalaria.

El oriundo de la Ciudad de México tenía una presentación en Culiacán, pero, cuando se estaba dirigiendo hacia ese lugar, su avión tuvo que desviarse debido a que el artista no comenzó a sentirse bien.

En consecuencia, el equipo de trabajo de Alex Fernández emitió un comunicado oficial. ¿Qué se planteó en él?

Así se confirmó la hospitalización de Alex Fernández, el reconocido cantante de México

En un comunicado de prensa, el equipo de trabajo de Alex Fernández se excusó con el público que estaba esperando en Culiacán e hizo énfasis en que el cantante se encuentra bajo el monitoreo de profesionales de primer nivel.

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"Lamentamos informar que Alex Fernández no podrá presentarse en Culiacán en la celebración de El Grito. Tras salir en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, fue necesario desviarse a Guadalajara, donde fue trasladado de urgencia a un hospital", se planteó.

Actualmente, permanece ingresado, bajo atención médica y con pronóstico reservado. Todo su equipo, músicos, mariachi y staff se encuentra ya en Culiacán. Alex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez ante este querido público. Pedimos nuestras más sinceras disculpas y agradecemos su comprensión y cariño", se añadió.

¿Cuál fue el diagnóstico de Alex Fernández, el reconocido cantante de México?

Luego de los exámenes realizados por los especialistas, el equipo de trabajo y los familiares de Alex Fernández revelaron que presentó una infección respiratoria y gastrointestinal.

Sin embargo, también se dejó claro que el artista ha tenido una evolución satisfactoria.

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"Alex Fernández evoluciona favorablemente de la infección respiratoria y gastrointestinal diagnosticada y continúa progresando en su recuperación, bajo continua supervisión médica y siguiendo las indicaciones de los profesionales que le atienden", se detalló.

"Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días y, muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán", se concluyó.

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