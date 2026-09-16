Expertos advierten los riesgos de seguir menús virales en redes sociales

Las opciones para perder peso se han convertido en una de las preguntas más recurrentes en redes sociales que, actualmente, son considerados como motores de búsqueda potenciales en todo el mundo.

Un video en TikTok o Instagram puede ser suficiente para influenciar en la toma de decisiones de una persona que posee una necesidad que termina siendo orientada por personas que no son expertas.

No obstante, esta conducta se convierte en una seria problemática cuando las personas adaptan estas prácticas como un régimen alimenticio sin conocer los efectos que puede generar sobre la salud de las personas.

Riesgos de seguir menús alimenticios en redes

Una encuesta realizada por el Programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán reveló que el 66 % de los participantes aseguró haber practicado alguna de las dietas populares consultadas, mientras que el 34 % afirmó no haberlo hecho.

Pero uno de los interrogantes alertó a la comunidad científica ya que el 54 % aseguró que no recomendaría estas dietas a sus conocidos, frente a un 46 % que sí lo haría.

Según Caroline Espitaleta, experta del Programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, la popularidad de estas opciones no las hace más saludables.

"Que una dieta sea popular en redes sociales no significa que sea segura ni que sea adecuada para todas las personas. En estas plataformas, en algunos casos, se muestran únicamente los resultados positivos y pocas veces se explican los riesgos", explica la experta.

Impacto del ayuno intermitente en la salud

El ayuno intermitente consiste en una de las prácticas más consultadas por cientos de internautas en todo el mundo. Dentro de la investigación se convirtió en una de las tendencias más consultadas con un 64,8 % de las respuestas. Le siguieron la detox, con 38,9 %, consumo de jugos o juicing con 33,3 %, la keto con 32,1 % y la paleo con apenas 3,7 %.

"Hoy las redes sociales ya no son únicamente espacios de entretenimiento. También se han convertido en escenarios donde las personas buscan educación e información sobre salud.", señala Espitaleta.

¿Cuál es el objetivo de esta práctica?

El 44% de los encuestados revelaron que realizan dicha práctica para mejorar su apariencia física. Esto reafirma que muchas de estas tendencias buscan darle relevancia cada vez más a la apariencia física que a la salud.

Instagram fue la red social más utilizada por los participantes, con 47,5 %, seguida de TikTok con 28,4 % y Facebook con 19,1 %. Twitter representó el 1,9 %, mientras que el 3,1 % aseguró no tener redes sociales.