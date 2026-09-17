Los tres factores que podrían hacer incapaz de atender la demanda de energía al país

La amenaza de apagón es uno de los temas que fue puesto sobre la mesa en el congreso anual de energía de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

Y es que, según explicó en diálogo con Noticias RCN el panelista y exministro de Minas y Energía, Tomás González, “el riesgo de apagón y de que el país sea incapaz de atender la demanda existe” y depende de tres factores que el país no puede controlar en su totalidad:

“Que el nivel de los embalses esté en cerca de un 80%; que las térmicas, plantas de carbón, gas y combustibles líquidos funcionen como un reloj suizo, sin daños importantes, y de lo que pueda crecer la demanda durante la ola de calor”.

El fenómeno de El Niño en 2026 es un gran reto para el sistema energético de Colombia:

Estando en la cartera de Minas y Energía, González enfrentó uno de los fenómenos de El Niño más peligrosos de los últimos años: el registrado en 2015. Sin embargo, advirtió que el país, nuevamente, se encuentra en una situación muy difícil:

“Los fenómenos de El Niño son todos muy parecidos. Llueve menos que de costumbre, tenemos menos agua para generar electricidad y dependemos más de las térmicas. Y El Niño que estamos viviendo es especialmente difícil porque 1. Es mucho más intenso y podría durar un largo tiempo y 2. El sistema eléctrico está mucho más débil, porque nos dormimos en trabajar a tiempo en los proyectos generadores de energía”.

Sumado a esto, al país, según comentó, ha estado entrando el 20% de la energía que debería entrar desde 2020 y, “al tener una demanda que crece y una oferta que no va lo suficientemente rápido, llega un momento en el que la oferta no alcanza para atender la demanda. Es lo que está pasando hoy. Estamos ante un Niño que nos va a apretar mucho con una oferta posiblemente insuficiente”.

Los precios de la energía podrían dispararse, pero Gobierno y consumidores pueden hacer frente a la crisis:

González explicó que “parte de la energía que consume la gente se compra en la bolsa y el precio cambia todos los días”. Quiso compararlo, aunque respetando escalas, con una plaza de mercado, en la que la bolsa es “el Corabastos de la energía. Hay energía que se compró con anticipación a un precio que ya no va a cambiar, pero hay energía que hay que comprar día a día, normalmente, es más cara (…) muy seguramente la gente va a sentir algo de eso en sus bolsillos”.

Sin embargo, la crisis puede atenderse. Para ello, “el Gobierno tiene que trabajar con las empresas para que toda la energía que pueda llegar, llegue, y los consumidores deben pensar de qué manera hacer su consumo más eficiente”.