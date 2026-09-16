Se extiende por un año más la intervención a la EPS Famisanar

Este miércoles 16 de septiembre, la EPS Famisanar informó que el Gobierno nacional autorizó la prórroga por un año más la intervención.

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Fue en 2023 cuando el gobierno anunció la intervención de Famisanar en medio de la crisis en el sector salud. La medida inicial era por un año y tenía como propósito seguir brindándoles los servicios a los afiliados.

¿Desde cuándo está intervenida?

Al año siguiente, la intervención se prorrogó para el periodo del 15 de septiembre de 2024 al mismo día de 2025. Aunque se levantó la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y recibir traslados.

El proceso continuó prolongándose hasta este 16 de septiembre de 2026, día en el que la EPS anunció una nueva extensión hasta el 15 de septiembre de 2027, tiempo en el cual se cumplirían tres años.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la intervención será llevada a cabo por Carlos Ignacio Cuervo, quien fue designado el 28 de agosto de 2026.

¿Quién es el agente interventor?

“Nuestro compromiso es avanzar en las acciones necesarias para fortalecer la gestión, la efectiva prestación de los servicios de salud y la entrega de medicamentos. Vamos a trabajar en la estabilidad financiera de la EPS Famisanar, con la atención de los 2.539.930 afiliados como nuestra prioridad”, afirmó.

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El agente además indicó que se buscará dar pasos contundentes con respecto a un modelo que brinde mejor capacidad resolutiva para que los afiliados puedan recibir un buen servicio.

“Queremos fortalecer la atención extramural y las herramientas que nos permitan anticiparnos a las necesidades de nuestros afiliados y facilitar su acceso efectivo a los servicios de salud”

Al igual que en las prórrogas anteriores, la intervención no lleva a la suspensión de servicios. Entonces, la EPS seguirá operando sin problema.