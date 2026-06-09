Cómo preparar su cuerpo para una maratón: Nutrición, hidratación y recuperación

Cada vez son más los colombianos que asumen el reto de enfrentarse a carreras de resistencia. Sin embargo, completar estas pruebas de manera segura exige meses de preparación y una estrategia rigurosa de nutrición, hidratación y recuperación.

De cara a los eventos deportivos del país, Herbalife Colombia y el Dr. Carlos Ulloa, médico deportólogo y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de la compañía, compartieron una serie de recomendaciones esenciales para optimizar el rendimiento y cuidar la salud física en cada etapa del trayecto.

"Una carrera de larga distancia no empieza cuando suena el disparo de salida ni termina al cruzar la meta. Todo el proceso, desde la preparación hasta la recuperación, influye en el rendimiento y en la forma en que el cuerpo responde al esfuerzo físico", explicó el Dr. Ulloa.

Antes de la carrera: la preparación previa La preparación no se limita a las horas previas al evento.

Para llegar con buenas reservas de energía y minimizar el riesgo de fatiga, los especialistas sugieren mantener una alimentación equilibrada, asegurar un buen nivel de hidratación, descansar adecuadamente y reducir la intensidad de las cargas de entrenamiento durante las 48 horas previas a la prueba.

Durante la competencia: ritmo e hidratación constante A lo largo del recorrido, la pérdida de líquidos y electrolitos mediante el sudor hace imprescindible una hidratación continua para sostener el rendimiento. Además de aprovechar los puntos de hidratación de la organización, los expertos aconsejan respetar el ritmo planificado en los entrenamientos y evitar comenzar a una intensidad que el organismo no pueda sostener. Escuchar al cuerpo resulta determinante para completar el recorrido.

Después de la meta: la fase crucial de recuperación La atención al cuerpo no finaliza al cruzar la línea de meta.

Para favorecer la recuperación, se recomienda continuar caminando entre 10 y 15 minutos antes de detenerse por completo, realizar estiramientos, reponer líquidos con electrolitos y consumir nutrientes como carbohidratos y proteínas.

El Dr. Ulloa enfatizó que la reparación a nivel muscular y celular continúa días después del evento, por lo que el descanso y la buena alimentación deben prolongarse. Asimismo, hizo un llamado a estar atentos a señales de alerta como dolor en el pecho, dificultad respiratoria severa, desmayos o alteraciones en la orina, las cuales requieren atención médica inmediata.