Invima alerta por licor adulterado antes de Amor y Amistad: qué recomienda revisar

Con la llegada de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) recomendó a los consumidores realizar compras informadas y mantener un consumo responsable y moderado de alimentos y bebidas, especialmente de productos que suelen adquirir durante esta fecha, como bebidas alcohólicas, chocolates y artículos de confitería.

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El llamado de la autoridad sanitaria se produce después de un operativo realizado en el centro de Bogotá, en el que fueron incautadas 8.520 botellas de licor presuntamente adulterado y 12.840 insumos que, al parecer, serían utilizados para su acondicionamiento y comercialización.

¿Cómo identificar una bebida alcohólica que puede representar un riesgo?

El Invima advierte que el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas puede representar un riesgo grave para la salud. Uno de los principales peligros está relacionado con la posible presencia de metanol, sustancia que puede provocar alteraciones visuales, ceguera permanente, daños neurológicos, falla renal y en casos graves, la muerte.

Por esta razón, la entidad recomienda comprar bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos reconocidos y confiables y conservar la factura. También aconseja evitar productos ofrecidos por vendedores informales o mediante canales cuya procedencia no pueda comprobarse, así como desconfiar de precios considerablemente inferiores a los habituales en el mercado.

Antes de consumir una bebida alcohólica, es importante revisar el estado de la botella, la tapa, los sellos, las bandas de seguridad y la etiqueta. Estos elementos no deben presentar rupturas, modificaciones o señales de manipulación. También se debe comprobar que el líquido no tenga partículas suspendidas, sedimentos o materiales extraños que no correspondan a las características de la bebida.

¿Qué revisar en chocolates y productos de confitería?

Durante Amor y Amistad también aumenta la compra de chocolates, dulces y productos de confitería, tanto para consumo propio como para regalar. En estos casos, la recomendación es revisar que el empaque se encuentre íntegro y consultar información como el fabricante, los ingredientes, el lote y la fecha de vencimiento, cuando corresponda.

El Invima también señala la importancia de identificar posibles alérgenos presentes en estos alimentos, particularmente cuando serán entregados a otra persona. Si el producto presenta cambios anormales en su empaque, olor, sabor, color o apariencia, la recomendación es abstenerse de consumirlo.