Preocupa la salud de dos corredores de la Maratón de Medellín tras sufrir emergencias en la carrera: ¿qué pasó?

Este domingo 6 de septiembre, dos participantes de la Maratón Medellín Sistecrédito 2026 tuvieron que ser trasladados de urgencia a centros asistenciales luego de presentar complicaciones de salud mientras participaban en la carrera.

La situación fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien lo informó todo a través de su cuenta de X.

¿Qué ocurrió con dos corredores que fueron llevados de emergencias en medio de la Maratón de Medellín?

Hasta el momento, la información oficial entregada por el alcalde Federico Gutiérrez, establece que Juliana, una joven de 20 años, presentó un paro cardiaco, mientras que Mario Alberto, de 39 años, sufrió convulsiones asociadas a antecedentes de epilepsia.

Mis oraciones por Juliana, de 20 años, que presentó paro cardiaco, y por Mario Alberto, de 39 años, que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín.

Ambos casos se registraron en medio de la jornada deportiva y requirieron atención médica y posterior traslado a centros asistenciales.

No se han entregado, por ahora, mayores detalles sobre el estado de salud de los dos participantes ni sobre el punto exacto del recorrido en el que se produjeron las emergencias.

¿Con qué servicios contaba la Maratón de Medellín?

La organización de la carrera había dispuesto diferentes servicios para atender las necesidades de los participantes durante la jornada.

Entre los recursos anunciados se encontraba la presencia de ambulancias y personal médico a lo largo del recorrido, además de puntos de hidratación aproximadamente cada dos kilómetros con Agua Cristal y estaciones específicas de bebida isotónica Gatorade.

También se habilitaron baños en distintos puntos, guardarropa para los corredores y servicios de fotografía durante la competencia.

Estos recursos hacen parte del dispositivo logístico dispuesto para una carrera de gran magnitud, en la que los atletas enfrentan recorridos de hasta 42 kilómetros y un considerable esfuerzo físico.

¿Qué más se sabe de los dos corredores?

Por ahora, el llamado de las autoridades y de la administración distrital está centrado en esperar la evolución de ambos pacientes.

El alcalde Federico Gutiérrez envió un mensaje de solidaridad a las familias de Juliana y Mario Alberto y manifestó sus deseos de recuperación, mientras se espera que las instituciones médicas entreguen información oficial sobre su estado de salud.