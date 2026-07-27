Policías que buscaban un dron extraviado en Cauca cumplen 24 horas desaparecidos

Es motivo de investigación la desaparición de cuatro uniformados de la Policía: un mayor y tres patrulleros, que, en horas de la mañana del domingo 26 de julio, iniciaron la búsqueda de un dron extraviado en el cerro de Santana, jurisdicción del municipio de El Tambo.

Los protocolos de búsqueda en el departamento fueron activados desde que se perdió contacto con el grupo y la Policía Nacional de Salvamento y Rescate (Ponalsar) trabaja de manera activa para encontrarlos.

En el sector en el que fue reportada su desaparición delinque la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. De hecho, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por las acciones violentas que adelantan en el territorio y que han desencadenado una crisis humanitaria.

La Defensoría alerta que seis personas han resultado heridas y un colegio se vio afectado:

Horas después de la desaparición de los cuatro uniformados en el cerro Santana, la Defensoría del Pueblo alertó de que muy cerca, en el corregimiento de Huisitó, Cauca, los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la estructura Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), al mando de ‘Iván Mordisco’, han dejado seis civiles heridos.

Además, la entidad advirtió que, en medio de esos mismos enfrentamientos, habrían quedado 12 niños y niñas, el rector y el cuerpo docente de una institución educativa, por lo que insta a las autoridades a garantizar la atención humanitaria integral de las personas heridas y a prestar acompañamiento psicosocial a los menores afectados.

Un llamado que involucra a la Fuerza Pública y a los grupos criminales:

En respuesta a la crisis humanitaria generada por los enfrentamientos de los últimos días en El Tambo, la Defensoría llamó a los actores armados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, que buscan proteger a la población civil, especialmente, a los menores de edad en entornos educativos.

Y solicitó a la Fuerza Pública adoptar las medidas necesarias para evitar afectaciones a la población local, teniendo en cuenta los principios de precaución y proporcionalidad.