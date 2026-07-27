Bombazo en el FPC: Carlos Bacca firmará con otro grande de la Liga BetPlay

El mercado de fichajes del fútbol colombiano sigue dejando sorpresas. Este lunes, Deportivo Cali confirmó que alcanzó un principio de acuerdo con el experimentado delantero Carlos Bacca, quien estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del conjunto azucarero para afrontar la Liga BetPlay 2026-II.

Aunque la operación aún no está cerrada, el anuncio marca un posible cambio de rumbo en la carrera del atacante de 39 años, quien es considerado uno de los goleadores más importantes del fútbol colombiano y una leyenda del Atlético Junior.

Deportivo Cali confirmó el principio de acuerdo con Carlos Bacca

A través de un comunicado oficial, el club vallecaucano informó que "se llegó a un principio de acuerdo con el delantero colombiano Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino".

Sin embargo, la institución aclaró que la contratación todavía depende de varios pasos antes de hacerse oficial. Según el comunicado, "la incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación".

Por ahora, el Deportivo Cali indicó que seguirá informando sobre el avance del proceso mediante sus canales oficiales.

El goleador cambiaría a Junior por el Deportivo Cali

De concretarse la operación, Bacca iniciaría una nueva etapa en el fútbol colombiano tras cerrar su ciclo con el Junior de Barranquilla, equipo del que es ídolo y uno de sus máximos goleadores históricos.

El delantero disputó su último partido oficial con el conjunto barranquillero el 13 de mayo de 2026, encuentro en el que apenas jugó 13 minutos. Durante el semestre anterior participó en ocho compromisos, registrando dos goles y una asistencia.

Si supera los exámenes médicos y completa la documentación pendiente, el experimentado atacante se convertirá en fichaje del Cali, dejando ilusionados a los hinchas del Cúcuta Deportivo, pues era el equipo que más sonaba para ficharlo.