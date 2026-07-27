Yina Calderón preocupó por su estado de salud tras vivir presunta experiencia paranormal

Yina Calderón ha encendido las alarmas entre sus seguidores tras comentar, por medio de sus redes sociales, detalles de la complicada situación que está viviendo a causa de la pérdida de sueño que ha experimentado tras vivir una presunta situación paranormal.

Aunque reveló que ya había vivido dichas situaciones y logró recibir ayuda por parte de un sacerdote, actualmente el mismo hecho ha afectado su estado de salud significativamente.

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¿Qué le pasó a Yina Calderón?

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia ha generado conmoción, entre su comunidad de fanáticos, al revelar que su sueño se va visto afectado por una serie de sensaciones que la han llevado a percibir que algo se sube encima suyo en las noches.

Según Calderón, la situación se está repitiendo una vez más ya que incluso, en el pasado, tuvo que acudir a la ayuda de un guía espiritual para poder enfrentar lo sucedido. No obstante, el hecho se ha presentado en los días más recientes por lo que su salud se ha visto perjudicada al punto de no poder generar contenidos para sus redes sociales.

“Estoy pasando por una situación compleja (...) llevo dos días sin dormir y por eso es mi falta de contenidos en redes sociales. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que hace un año y medio a mí se me subía algo encima y Natalia París y el padre Chucho me ayudaron mucho. Me había dejado de molestar eso, pero llevo una semana en la misma. Algunas personas me dijeron que eran íncubos, pero no me puedo quedar dormida”, aseguró la mujer.

Así mismo, reveló que junto a su familia han hecho algunas oraciones religiosas para lograr superar sus problemas con el sueño y mejorar su estado de salud. Hasta el momento, la mujer no se ha pronunciado sobre este acontecimiento.

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Yina Calderón afirmó tener parálisis del sueño

En medio de la situación comentada por Calderón, fanáticos suyos recordaron sus declaraciones, en el año 2022, en donde la famosa reveló que también se ha visto afectada por la parálisis del sueño.

Esta corresponde a un estado en donde las personas son incapaces de moverse o hablar al dormirse o al despertar. Pese a que la persona está totalmente consciente, el cuerpo sigue en una fase de sueño profundo.

Según expertos, durante estos segundos, las personas llegan a experimentar sensaciones de presión o peso en el pecho y alucinaciones visuales o auditivas.