¿Cómo superar la ansiedad antes de presentar un examen?: esto sugieren los expertos

Los estudiantes de grado 11 están a horas de presentar las nuevas pruebas Saber 11 con las que culminan su etapa escolar. Pese a que expertos aseguran que es normal sentir nervios y dudas durante las horas previas al desarrollo de las pruebas, es importante determinar cuándo se trata de ansiedad.

Según Mayo Clinic, los casos de ansiedad, los sentimientos de preocupación y las dudas sobre sí mismo pueden interferir en los resultados y generar que las personas desarrollen pensamientos negativos.

Por esto, especialistas han dado recomendaciones para evitar dichos sentimientos y lograr un óptimo rendimiento en un examen.

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¿Cómo superar la ansiedad antes de un examen?

La ansiedad durante un examen puede afectar a cualquier persona como estudiantes de primaria, secundaria, universitarios o incluso un empleado. Por esto, Mayo Clinic compartió algunas recomendaciones para evitar sentir ansiedad al enfrentar este proceso.

Estudiar con eficiencia es clave ya que repasar lo aprendido diariamente logrará que cada persona logre interiorizar más los contenidos que serán evaluados. Se recomienda que las instituciones ofrezcan técnicas o métodos de estudio para tomar exámenes.

Repasar con anticipación en lugares similares al sitio oficial en donde se presentará la prueba puede ayudar al cerebro a recordar la información que se necesita en el momento del examen. Estudiar poco que todo de una vez es lo más recomendado para memorizar la información.

Establecer una rutina constante previa al examen ayudará a que se disminuyan los niveles de estrés y ayudará a que las personas que preparen mejor. Implementar técnicas de relajación también es clave para mantener la calma antes, durante y después de la prueba. Algunas de estas son el manejo de la respiración, tensar y relajar los músculos y cerrar los ojos para imaginar un escenario positivo.

Hacer ejercicio aeróbico con regularidad puede ayudar a liberar tensiones previas a la prueba. Finalmente, se recomienda dormir lo suficiente para obtener buenas calificaciones tanto en la escuela como en la universidad. Seguir un régimen de sueño regular y reparador es la clave.

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Importancia de detectar afecciones que interfieran en el aprendizaje

Los expertos también hicieron especial énfasis en las afecciones que puedan estar interfiriendo en la capacidad para aprender, enfocarse o concentrarse. Algunos de estos son los trastornos por déficit de atención, hiperactividad, dislexia o problemas de aprendizaje.

“En muchos casos, un alumno con un diagnóstico de estas afecciones puede obtener ciertos tipos de ayuda para los exámenes, como tiempo adicional para completarlos, realizarlos en un sitio con menos distracciones o que le lean las preguntas en voz alta”, aseguraron los expertos de Mayo Clinic.