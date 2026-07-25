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¿Busca un plan diferente en Bogotá? Este cine combina gastronomía y rooftop

Cine, restaurantes y rooftop: así puede disfrutar de un espacio en Bogotá que reúne entretenimiento, gastronomía y cultura.

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Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 25 de 2026
09:05 a. m.
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Bogotá suma una nueva alternativa para quienes buscan planes que vayan más allá de una función de cine. LUMINA, el complejo desarrollado por Cine Colombia en Usaquén, cumple su primer año de operación consolidando una propuesta que reúne salas de cine, gastronomía, bares y experiencias culturales en un mismo lugar.

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El proyecto nació como una apuesta para ampliar la experiencia de entretenimiento de los visitantes y ofrecer diferentes opciones antes o después de una película.

En este tiempo, el espacio se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan combinar una salida al cine con un restaurante, un bar o una actividad cultural.

¿Qué ofrece LUMINA además de una función de cine?

Además de sus salas de cine, LUMINA cuenta con una oferta gastronómica y de entretenimiento diseñada para extender la experiencia de los visitantes.

Entre sus espacios se encuentra Incontro Ristorante, especializado en cocina italiana; Crítico Bar, inspirado en los tradicionales speakeasy de Nueva York, y LUMINA Rooftop, una terraza con vista panorámica de Bogotá que recibe visitantes desde el desayuno hasta la noche.

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El complejo también desarrolla actividades culturales y eventos que complementan la programación cinematográfica, con el propósito de convertir una visita al cine en un plan de varias horas.

¿Qué sigue para el proyecto de Cine Colombia?

Con motivo de su primer aniversario, Cine Colombia presentó la campaña "Lumina es para regresar", una iniciativa con la que busca que los visitantes conozcan todas las experiencias disponibles dentro del complejo y no únicamente uno de sus espacios.

"Continuamos poniendo al servicio de nuestros clientes toda nuestra experiencia en servicio, gastronomía y entretenimiento, con el objetivo de invitarlos a regresar siempre y a descubrir todo lo que LUMINA tiene para ofrecer en su interior”, afirmó William Torres, Vicepresidente de Operaciones en LUMINA.

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Según la compañía, este proyecto corresponde a la primera fase de una estrategia con la que espera ampliar sus líneas de negocio más allá de la exhibición cinematográfica y consolidar un modelo de entretenimiento que, a futuro, pueda replicarse en otros escenarios.

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