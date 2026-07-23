¿Está usando los tenis adecuados para correr? Estos errores podrían afectar su salud

El running se ha convertido en una de las actividades deportivas con mayor crecimiento en Colombia. Según cifras del DANE, cerca de 3,4 millones de colombianos practican esta disciplina, una cifra que continúa aumentando de la mano de un calendario que en 2026 supera el centenar de carreras en el país.

Maratones, medias maratones y competencias urbanas reúnen cada vez a más personas que buscan mejorar sus tiempos, cumplir una meta personal o simplemente mantenerse activas.

Este crecimiento también ha provocado que las marcas deportivas amplíen su oferta de calzado especializado. Actualmente, los corredores tienen acceso a tecnologías que hasta hace algunos años estaban dirigidas principalmente a atletas de alto rendimiento.

Sin embargo, tener más opciones también puede dificultar la decisión. Comprar el modelo más popular en redes sociales, dejarse llevar únicamente por el diseño o elegir unos tenis que no corresponden a las necesidades del corredor puede terminar provocando fatiga muscular, molestias articulares e incluso lesiones que obliguen a suspender los entrenamientos.

¿Cuáles son los errores más comunes al comprar tenis para correr?

Uno de los principales errores es priorizar la apariencia o las tendencias por encima de la funcionalidad.

También es frecuente utilizar calzado diseñado para otras disciplinas deportivas, que no necesariamente ofrece las características requeridas para correr.

Otro error consiste en escoger un modelo únicamente porque fue recomendado por otra persona. Aunque la experiencia de otros corredores puede servir como referencia, cada persona tiene una biomecánica, una técnica y una forma de pisar diferente.

Por eso, un modelo que funciona para un corredor no necesariamente será la mejor opción para otro.

La talla también juega un papel importante. Durante la carrera, los pies pueden expandirse de manera natural, por lo que elegir un calzado demasiado ajustado puede generar incomodidad y presión.

Nicolás Delgado Valbuena, coach de Skechers Colombia, explica que el calzado adecuado puede ayudar a manejar los impactos de cada zancada y brindar protección mientras el cuerpo desarrolla fuerza y adaptación.

Sin embargo, también advierte que la elección debe tener en cuenta factores como el volumen de entrenamiento, el terreno y el objetivo de cada corredor.

Dentro del running hay que entender que se necesita una zapatilla distinta, dependiendo cuál sea la distancia, el entrenamiento de ese día y sobre todo el objetivo.

¿Qué factores deberían tenerse en cuenta antes de comprar?

Más allá de la marca o del diseño, existen cuatro características que deberían analizarse antes de tomar una decisión: amortiguación, estabilidad, ajuste y peso.

La amortiguación ayuda a gestionar el impacto generado por cada pisada.

La estabilidad brinda mayor seguridad durante el movimiento.

El ajuste debe permitir que el pie permanezca sujeto sin generar puntos de presión.

Y el peso influye en la sensación de dinamismo y ligereza durante la carrera.

Actualmente, el mercado ofrece modelos que buscan combinar estas características mediante diferentes tecnologías.

¿Todos los corredores necesitan el mismo tipo de tenis?

No. El peso corporal, la experiencia, la frecuencia de entrenamiento, la técnica de carrera y los objetivos deportivos son algunos de los factores que pueden influir en la elección.

Una persona que está comenzando a correr puede tener necesidades diferentes a las de un atleta que entrena diariamente para una maratón.

También pueden cambiar las características del calzado dependiendo de si el entrenamiento se realiza en asfalto, pista u otro tipo de superficie.

Cada corredor tiene una biomecánica diferente, una técnica de carrera distinta, objetivos particulares y se encuentra en una etapa diferente de su camino como runner.

Por eso, elegir los tenis únicamente por su popularidad o por la recomendación de otra persona puede ser un error.

¿Cada cuánto tiempo se deben cambiar los tenis de running?

En términos generales, un par de tenis para correr puede mantener un rendimiento óptimo entre 300 y 600 kilómetros, aunque la duración depende del modelo, el peso del corredor y las condiciones de uso.

El desgaste, sin embargo, no siempre es evidente.

En algunos casos, la tecnología de amortiguación comienza a perder capacidad de respuesta antes de que la suela muestre un deterioro evidente.

RELACIONADO Esta es la multa a la que deberá someterse si tiene un animal silvestre como mascota

Algunas señales que pueden indicar que llegó el momento de cambiar el calzado son:

Menor sensación de rebote.

Mayor fatiga muscular después de correr.

Pérdida de estabilidad.

Aparición de molestias que antes no se presentaban.

Sensación diferente en la pisada.

Continuar utilizando unos tenis que ya superaron su vida útil puede aumentar el riesgo de molestias y lesiones asociadas al impacto repetitivo.