Tenebroso final en el Tour de Francia: Sepp Kuss casi cae a un abismo y Carapaz ganó la etapa reina

La etapa reina del Tour de Francia 2026 dejó una mezcla de emociones.

Mientras el ecuatoriano Richard Carapaz firmó una victoria memorable en la jornada más exigente de la carrera y aseguró el título de la clasificación de la montaña, el estadounidense Sepp Kuss protagonizó uno de los momentos más impactantes de esta edición tras sufrir dos caídas cuando lideraba la fuga.

El corredor del Team Visma | Lease a Bike estuvo muy cerca de terminar en un barranco durante el descenso final. Las imágenes del incidente rápidamente se hicieron virales y dejaron en evidencia lo peligroso que puede ser el recorrido alpino del Tour.

Richard Carapaz ganó la etapa reina y se quedó con la montaña

La jornada de 170 kilómetros por los Alpes fue una auténtica prueba de resistencia. Carapaz aprovechó el infortunio de Kuss y lanzó un ataque definitivo para cruzar primero la meta en 4 horas, 59 minutos y 39 segundos.

Con ese triunfo, el ecuatoriano no solo celebró una de las victorias más importantes de su temporada, sino que también aseguró el maillot de campeón de la montaña del Tour de Francia 2026.

El podio de la etapa lo completaron Remco Evenepoel, quien llegó a 26 segundos, y Sepp Kuss, que, pese a sus accidentes, logró salvar el tercer lugar a 31 segundos del ganador. Tadej Pogačar finalizó cuarto y quedó a un paso de confirmar un nuevo título en la clasificación general.

El impresionante accidente de Sepp Kuss que casi termina en tragedia

Cuando parecía encaminado hacia la victoria, Sepp Kuss perdió el control de su bicicleta en un descenso técnico. El estadounidense cayó al suelo y, tras reincorporarse, volvió a sufrir otro accidente apenas unos kilómetros después.

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En ambas ocasiones estuvo peligrosamente cerca del borde de la carretera, donde un profundo precipicio aumentó el riesgo de una tragedia. Afortunadamente, el ciclista pudo levantarse y continuar la competencia sin lesiones de gravedad.

Las dos caídas terminaron por abrirle la puerta a Richard Carapaz, quien aprovechó la situación para asumir el liderato de la etapa y llevarse un triunfo histórico.

La clasificación de la jornada dejó a Carapaz como vencedor, seguido por Evenepoel y Kuss, mientras que Pogačar conservó el control de la clasificación general y quedó listo para celebrar el título del Tour de Francia 2026 en la última etapa por París.