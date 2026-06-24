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Así fue como una carrera contra el tiempo permitió salvar la vida de un paciente en Cali

Más de 150 profesionales participaron en el operativo que permitió trasladar el órgano.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
08:32 p. m.
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Una compleja operación médica y logística permitió que un corazón donado recorriera más de 500 kilómetros desde Bogotá hasta Cali para ser trasplantado a un paciente cuya vida corría peligro inminente.

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El procedimiento involucró a decenas de profesionales de la salud, equipos de transporte especializado y al Grupo de Reacción Inmediata para el Salvamento de Órganos de la Secretaría de Movilidad de Cali, que facilitó el recorrido final del órgano por las calles de la ciudad.

La misión era ganar cada minuto posible para que el corazón llegara a tiempo y pudiera ser implantado con éxito.

¿Por qué era tan urgente el traslado del corazón?

De acuerdo con la Fundación Valle del Lili, el receptor del órgano se encontraba clasificado en condición de "urgencia cero de corazón", una categoría que indica que el riesgo de muerte es inminente y que requiere una intervención inmediata.

"Hace 24 horas se inició un proceso de donación con fines de trasplante. Hoy, en nuestra Fundación Valle de Lili, hemos recibido un corazón para un paciente que estaba en urgencia cero de corazón", explicó John Ortiz, de la Fundación Valle del Lili.

La condición del paciente convirtió cada minuto en un factor determinante para lograr el trasplante.

¿Cómo llegó el órgano desde Bogotá hasta Cali?

El corazón provenía de un donante ubicado en Bogotá y fue trasladado por vía aérea hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira.

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Una vez aterrizó en territorio vallecaucano, comenzó la fase final de la operación.

El órgano fue recogido en una ambulancia y trasladado bajo estrictos protocolos hasta la Fundación Valle del Lili, ubicada en el sur de Cali.

Para agilizar el recorrido y evitar retrasos por el tráfico, el operativo contó con el acompañamiento del Grupo Gris de Reacción Inmediata para el Salvamento de Órganos.

¿Cuánto tardó el recorrido por Cali?

La etapa final del traslado se completó en apenas 17 minutos.

Según explicó Yuleida González, gestora de movilidad del Grupo Gris, el acompañamiento permitió reducir significativamente los tiempos de desplazamiento.

Desde el aeropuerto hacia la clínica Valle de Lili, gracias a Dios, llegó con un buen tiempo, 17 minutos. El órgano ya fue ingresado acá para el paciente. Le pedimos a la ciudadanía que por favor, cuando vean este tipo de avanzada, nos abran camino, ya que es una vida la que estamos salvando.

La rapidez del traslado fue fundamental para aumentar las posibilidades de éxito del procedimiento médico.

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