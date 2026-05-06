Conozca cómo el bienestar sexual influye en la salud física y emocional de las mujeres

A pesar de los avances en la conversación sobre la sexualidad, el placer femenino sigue enfrentando brechas significativas: reportes clínicos de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (MedlinePlus) revelan que entre el 10% y el 15% de las mujeres en el mundo jamás ha tenido un orgasmo, una estadística que equivale a una de cada siete mujeres.

Esta realidad contrasta con los múltiples beneficios que la ciencia atribuye al clímax, consolidándolo no solo como una fuente de placer, sino como un elemento determinante para la salud física y el bienestar emocional.

Ciencia, bienestar y la brecha del placer

Lejos de ser un simple tabú, la respuesta sexual humana es hoy un objeto de estudio clínico prioritario. Investigadores de la Universidad de Rutgers, en EE. UU., descubrieron que durante el orgasmo se activan más de 30 áreas cerebrales de forma simultánea.

Este proceso desencadena la liberación de un potente "cóctel" de neurotransmisores que incluye oxitocina, dopamina, endorfinas y prolactina. De acuerdo con los expertos, estas sustancias son capaces de disminuir drásticamente los niveles de estrés, inducir una relajación profunda, aliviar dolores crónicos y fortalecer el sistema inmunológico.

Sin embargo, alcanzar estos beneficios no es equitativo en los encuentros de pareja. Una investigación publicada en la revista científica Archives of Sexual Behavior señala que, en las relaciones heterosexuales, solo en el 65% de las ocasiones ambos miembros de la pareja alcanzan el clímax.

En el 30% restante de los casos, únicamente el hombre lo logra, evidenciando una marcada brecha de placer que los especialistas buscan combatir a través de la educación y el autoconocimiento.

Tecnología y comunicación: las claves para el clímax

Para revertir estas cifras, los expertos apuntan hacia la estimulación adecuada. María Fernanda Echavarría, líder de marca de Camtoyz, explica que aproximadamente el 75% de las mujeres necesita estimulación directa o indirecta del clítoris para llegar al clímax, y no únicamente la penetración.

"El placer femenino está relacionado con el autoconocimiento, la exploración y la posibilidad de entender qué disfruta cada persona", señala Echavarría, quien enfatiza que una comunicación abierta en la pareja transforma por completo la experiencia íntima.

En este escenario, el desarrollo de tecnologías enfocadas en el bienestar íntimo ha ganado terreno. Dispositivos de vibración, como el Intense Wand Camtoyz, se han convertido en herramientas aliadas tanto para el uso individual como en pareja, facilitando que muchas mujeres alcancen altos niveles de excitación en un rango de entre 5 y 20 minutos.

Asimismo, alternativas como los lubricantes o vibradores líquidos de Elixir ayudan a mitigar la resequedad vaginal y reducir la fricción. En última instancia, los especialistas coinciden en que el camino hacia una salud sexual plena requiere sustituir la culpa y la presión por la curiosidad y la confianza mutua.