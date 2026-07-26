América de Cali venció a Ínter de Bogotá en El Campín en el inicio de la Liga BetPlay: vea los goles

América de Cali comenzó con el pie derecho su camino en la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto vallecaucano se impuso 2-0 sobre Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, en un compromiso correspondiente a la primera fecha del campeonato, y sumó sus primeros tres puntos de la temporada.

El equipo escarlata mostró mayor contundencia en el segundo tiempo y aprovechó las oportunidades que generó para quedarse con una victoria que ilusiona a sus hinchas. Además, cerró la noche con una gran actuación del arquero Jean Fernández, quien evitó el descuento rival al atajar un penalti en los minutos finales.

Tilman Palacios y Yeison Guzmán marcaron los goles de América

Tras un primer tiempo equilibrado, América encontró los espacios necesarios para romper el marcador después del descanso. El encargado de abrir la cuenta fue Tilman Palacios, quien al minuto 52 definió de cabeza con precisión para poner en ventaja al cuadro escarlata.

El impulso del primer gol permitió que los visitantes controlaran mejor el partido y, apenas nueve minutos después, apareció Yeison Guzmán (desde el punto penal) para ampliar la diferencia. Al minuto 61, el mediocampista aprovechó una nueva llegada ofensiva y firmó el 2-0 que terminó siendo definitivo.

Con esa ventaja, América manejó el ritmo del encuentro y estuvo cerca de aumentar la diferencia en varias ocasiones.

Jean Fernández se vistió de héroe con un penalti atajado

Cuando el partido llegaba a su recta final, Internacional de Bogotá tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal y meterse nuevamente en el compromiso.

Sin embargo, el arquero Jean Fernández respondió de gran manera. El guardameta adivinó la dirección del cobro y evitó el gol con una atajada que terminó de asegurar la victoria escarlata.

Con este resultado, América de Cali inicia la Liga BetPlay 2026-II con tres puntos y una buena presentación fuera de casa, mientras que Internacional de Bogotá deberá pasar la página rápidamente y buscar la recuperación en la siguiente jornada del campeonato colombiano.