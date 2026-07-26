CANAL RCN
Colombia Video

Familia escapó de milagro antes de que su casa cayera más de 100 metros al vacío en Cajamarca

La mujer contó cómo logró sacar a su hijo de la casa antes de que la tragedia ocurriera.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
05:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Calle Larga, Cajamarca, un deslizamiento de tierra provocó el colapso de una vivienda familiar. La casa terminó cayendo más de 100 metros al vacío en cuestión de segundos.

"Si la dueña no llega, yo estaría muerta": rompió el silencio la víctima de una brutal golpiza en pastelería de Bogotá
RELACIONADO

"Si la dueña no llega, yo estaría muerta": rompió el silencio la víctima de una brutal golpiza en pastelería de Bogotá

En el lugar quedó un enorme barranco lleno de escombros. La vivienda desapareció prácticamente por completo y, de acuerdo con los testimonios de los damnificados, solo quedaron algunas estructuras de la construcción.

Familia escapó de milagro antes de que su casa cayera al vacío en Cajamarca

Martha Reyes recuerda que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Cuando comenzó a notar que algo no estaba bien, empezó a gritarle a su hijo para que saliera de la vivienda.

Empecé a gritarle a él que se saliera y que se saliera. Él salió corriendo y, cuando salió, nos abrazamos y dijimos: ‘Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio’

Después de que el niño logró salir, la vivienda terminó desplomándose.

La casa cayó más de 100 metros al vacío y, en cuestión de segundos, el hogar que conocían quedó convertido en escombros.

¿Qué fue lo primero que alertó a la familia del peligro?

Martha cuenta que antes del colapso comenzaron a aparecer señales de que el terreno estaba cediendo. Entre ellas, las baldosas de la cocina empezaron a levantarse.

Descubren al eslabón perdido en el caso de Yulixa Toloza: es quien habría ordenado dejarla morir
RELACIONADO

Descubren al eslabón perdido en el caso de Yulixa Toloza: es quien habría ordenado dejarla morir

Todas las baldosas de la cocina ya se habían levantado. Entonces, yo lo único que hice fue llamar y llamar al niño a los gritos. Gracias a Dios el niño me escuchó mis gritos, o si no, otra hubiera sido la historia.

La reacción de la mujer permitió que su hijo saliera de la vivienda antes de que el deslizamiento terminara por llevársela.

¿Qué pasó con las otras viviendas de la zona?

El deslizamiento también dejó otra vivienda en una situación crítica. Una de sus columnas quedó prácticamente suspendida sobre el vacío y, debido al riesgo, la familia tuvo que ser evacuada.

La inestabilidad del terreno también obligó al cierre de uno de los carriles de la carretera que comunica a Cajamarca con Armenia.

La vía permanece con paso restringido mientras se evalúan las condiciones del terreno y las medidas necesarias para reducir el riesgo.

¿Qué harán las autoridades para evitar nuevos riesgos?

Durante toda la mañana se realizó un comité de gestión del riesgo para analizar la situación y definir acciones que permitan mitigar el peligro en Cajamarca.

Hombre llegó a Medellín con una maleta sospechosa y Migración Colombia no lo dejó entrar: ¿qué tenía?
RELACIONADO

Hombre llegó a Medellín con una maleta sospechosa y Migración Colombia no lo dejó entrar: ¿qué tenía?

Melisa Arboleda, especialista en Gestión del Riesgo, explicó que se realizarán estudios técnicos para determinar cuáles son las obras de estabilización que necesita el municipio.

Se van a generar unos estudios técnicos para garantizar cuáles son esas obras de estabilización que se requieren dentro del municipio de Cajamarca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se trasladaría a Cali

Corrupción

Distintos sectores reaccionaron al nuevo escándalo de corrupción que salpica a Juliana Guerrero

Senado de la República

Secretario del Senado pide información sobre garantías de seguridad en Cauca para el 7 de agosto

Otras Noticias

Fondo Nacional del Ahorro

Adiós a las filas: FNA lanzó una nueva forma de pedir créditos de vivienda en línea

El FNA lanzó Crédito Digital, una plataforma para solicitar créditos de vivienda en línea. Conozca cómo funciona y qué trámites puede hacer desde casa.

América de Cali

América de Cali venció a Ínter de Bogotá en El Campín en el inicio de la Liga BetPlay: vea los goles

América de Cali venció a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II.

UNESCO

El monte Olimpo y las playas del Desembarco de Normandía fueron declarados Patrimonio Mundial de la Unesco

Invima

Invima prohíbe mascarilla exfoliante y loción limpiadora de la misma marca: son vendidos ilegalmente

Redes sociales

"Quiero vivir": influencer revela delicado estado de salud desde un hospital