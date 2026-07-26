Familia escapó de milagro antes de que su casa cayera más de 100 metros al vacío en Cajamarca

En Calle Larga, Cajamarca, un deslizamiento de tierra provocó el colapso de una vivienda familiar. La casa terminó cayendo más de 100 metros al vacío en cuestión de segundos.

En el lugar quedó un enorme barranco lleno de escombros. La vivienda desapareció prácticamente por completo y, de acuerdo con los testimonios de los damnificados, solo quedaron algunas estructuras de la construcción.

Familia escapó de milagro antes de que su casa cayera al vacío en Cajamarca

Martha Reyes recuerda que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Cuando comenzó a notar que algo no estaba bien, empezó a gritarle a su hijo para que saliera de la vivienda.

Empecé a gritarle a él que se saliera y que se saliera. Él salió corriendo y, cuando salió, nos abrazamos y dijimos: ‘Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio’

Después de que el niño logró salir, la vivienda terminó desplomándose.

La casa cayó más de 100 metros al vacío y, en cuestión de segundos, el hogar que conocían quedó convertido en escombros.

¿Qué fue lo primero que alertó a la familia del peligro?

Martha cuenta que antes del colapso comenzaron a aparecer señales de que el terreno estaba cediendo. Entre ellas, las baldosas de la cocina empezaron a levantarse.

Todas las baldosas de la cocina ya se habían levantado. Entonces, yo lo único que hice fue llamar y llamar al niño a los gritos. Gracias a Dios el niño me escuchó mis gritos, o si no, otra hubiera sido la historia.

La reacción de la mujer permitió que su hijo saliera de la vivienda antes de que el deslizamiento terminara por llevársela.

¿Qué pasó con las otras viviendas de la zona?

El deslizamiento también dejó otra vivienda en una situación crítica. Una de sus columnas quedó prácticamente suspendida sobre el vacío y, debido al riesgo, la familia tuvo que ser evacuada.

La inestabilidad del terreno también obligó al cierre de uno de los carriles de la carretera que comunica a Cajamarca con Armenia.

La vía permanece con paso restringido mientras se evalúan las condiciones del terreno y las medidas necesarias para reducir el riesgo.

¿Qué harán las autoridades para evitar nuevos riesgos?

Durante toda la mañana se realizó un comité de gestión del riesgo para analizar la situación y definir acciones que permitan mitigar el peligro en Cajamarca.

Melisa Arboleda, especialista en Gestión del Riesgo, explicó que se realizarán estudios técnicos para determinar cuáles son las obras de estabilización que necesita el municipio.