Crisis de la salud en Colombia llega a la CIDH: pacientes piden visita urgente y medidas cautelares

La crisis de la salud en Colombia escaló a instancias internacionales. Varias agremiaciones de pacientes viajaron a Washington para reunirse con un relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según los voceros, la situación actual del sistema compromete el derecho a la vida, la integridad y la dignidad de miles de usuarios. El viaje es con el fin de exponer lo que califican como una vulneración masiva de derechos fundamentales.

Pacientes denuncian incumplimientos y muertes por falta de atención

Las organizaciones entregaron un informe técnico documentado en el que se detallan fallas reiteradas en la prestación del servicio, retrasos en tratamientos, desabastecimiento de medicamentos y barreras de acceso a especialistas.

En algunos casos, según lo expuesto ante la CIDH, se han presentado muertes que estarían directamente relacionadas con la ausencia de atención oportuna y la interrupción de terapias esenciales.

Además, denunciaron que no se estarían cumpliendo los autos emitidos por la Corte Constitucional de Colombia en materia de garantía del derecho a la salud, lo que, a su juicio, agrava la responsabilidad institucional frente a la crisis.

Solicitudes formales a la CIDH y llamado al Gobierno

Otro de los puntos críticos señalados es la situación de los afiliados a EPS intervenidas por el Estado colombiano, donde, afirman, se ha incrementado la incertidumbre sobre la continuidad en la prestación de servicios.

En la reunión sostenida en Washington, las organizaciones formularon tres solicitudes concretas.