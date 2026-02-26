CANAL RCN
Internacional

Cuba afirma que Estados Unidos colaborará en la investigación por la lancha interceptada

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo el miércoles que Estados Unidos investiga esos hechos.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
07:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Habana aseguró este jueves que Washington está dispuesto a colaborar en la investigación sobre el enfrentamiento entre guardacostas cubanos y una lancha proveniente de Estados Unidos que dejó cuatro muertos, al tiempo que prometió defenderse de cualquier "agresión terrorista".

Cuba identifica a uno de los muertos tras ataque a lancha con matrícula de Estados Unidos
RELACIONADO

Cuba identifica a uno de los muertos tras ataque a lancha con matrícula de Estados Unidos

Cuba denunció el miércoles que diez personas armadas fueron interceptadas en sus aguas territoriales cuando intentaban infiltrarse en la isla "con fines terroristas", en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.

"Las autoridades del gobierno estadounidense se han mostrado dispuestas a cooperar para esclarecer estos lamentables hechos", declaró a la prensa el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío. En ese sentido, precisó que La Habana "ha mantenido comunicación con (...) el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas" de Estados Unidos.

Cuba confirma la muerte de cuatro tripulantes de embarcación civil estadounidense
RELACIONADO

Cuba confirma la muerte de cuatro tripulantes de embarcación civil estadounidense

Más temprano, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la isla se defenderá ante cualquier agresión. "Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", escribió en X.

Diez interceptados y dos ciudadanos estadounidenses

Además de los cuatro fallecidos, otros seis ocupantes de la lancha con matrícula estadounidense resultaron heridos tras haber sido interceptados por guardafronteras cubanos a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

“No somos amenaza, somos contención”: Cuba responde a Trump sobre narcotráfico
RELACIONADO

“No somos amenaza, somos contención”: Cuba responde a Trump sobre narcotráfico

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo el miércoles que Estados Unidos investiga esos hechos, en los cuales descartó cualquier implicación de Washington.

Según las autoridades cubanas, el grupo a bordo de la lancha con matrícula de Florida tenía en su poder fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje.

De Cossío divulgó una lista de los diez tripulantes de la embarcación. Según La Habana, todos son "cubanos residentes en Estados Unidos", varios con antecedentes delictivos, incluidos dos buscados por presunto vínculo con "actos de terrorismo". Además, fue arrestado en la isla otro cubano enviado desde ese país para apoyar la operación, quien confesó "sus acciones".

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen
RELACIONADO

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen

Un alto funcionario estadounidense confirmó que al menos dos de los pasajeros de la lancha tienen ciudadanía estadounidense: "una ha fallecido y la otra está herida". La misma fuente añadió que "el propietario de la embarcación declaró que esta había sido robada por un empleado".

"Prender la chispa" y crisis humanitaria

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro fallecidos, quería "ir a combatir" a Cuba y ver "si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba", relató a la AFP Wilfredo Beyra, compañero de militancia política en Florida. Ortega pertenecía al Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Tampa.

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida fueron frecuentes en las primeras décadas tras el triunfo de la revolución en 1959, con secuestros de pescadores y atentados contra diplomáticos cubanos.

Washington mantiene una política de máxima presión sobre la isla, invocando la "amenaza excepcional" que supondría Cuba para su seguridad nacional.

El coordinador de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, alertó sobre la crisis humanitaria que "se agrava día a día" en la isla. "Lo que estamos viendo sobre el terreno no es una escasez temporal, es un choque energético más sistémico que se está convirtiendo en el principal factor de multiplicación de los riesgos humanitarios", advirtió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Revelaron videos inéditos de la cabaña de lujo donde se ocultaba “El Mencho”

Brasil

“Parece una película de terror”: familias buscan a 13 desaparecidos en el sureste de Brasil tras fuertes lluvias

Cuba

Cuba identifica a uno de los muertos tras ataque a lancha con matrícula de Estados Unidos

Otras Noticias

Animales

Así se encuentra Scar, el perrito agredido con un machete en Ciudad Bolívar

El IDPYBA reveló detalles del proceso de recuperación del perrito tras recibir el brutal ataque.

Horóscopo

Astrología 2026: el año del reinicio profundo según Ana Zuluaga

¿Qué depara el 2026 para tu signo zodiacal? Prepárate para un reinicio. Tras meses de intensos cierres y ajustes energéticos, el nuevo ciclo astrológico promete transformar por completo nuestra forma de vivir y relacionarnos.

Bancolombia

Bancolombia confirmó que ya funcionan sus servicios: así compensará a clientes afectados

Independiente Santa Fe

¿Santa Fe, al borde de la eliminación? El duro calendario que le queda y los puntos que debe hacer

EPS

“Nueva EPS no está en capacidad de recibir tres millones de usuarios”: alerta director de Unips