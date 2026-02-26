Video revela presencia de osos de anteojos en Fómeque: así los captaron las cámaras trampa

Un hallazgo alentador para la biodiversidad se registró en el municipio de Fómeque, Cundinamarca, donde al menos tres ejemplares de osos de anteojos fueron captados a través de cámaras trampa instaladas en zonas de bosque altoandino.

El registro se logró gracias a un proceso de monitoreo adelantado por la administración municipal, a través de su área ambiental, que busca identificar y caracterizar la fauna silvestre presente en el territorio.

La iniciativa hace parte de una estrategia más amplia de conservación y protección del patrimonio natural del municipio.

Para el desarrollo del monitoreo se adquirieron e instalaron seis cámaras trampa en diferentes áreas consideradas de importancia ecológica.

Estos dispositivos permiten captar imágenes y videos de especies que habitan en entornos naturales, sin alterar su comportamiento ni intervenir en su hábitat.

Confirman la presencia de tres ojos de anteojos en Fómeque

El resultado fue la confirmación de la presencia de al menos tres individuos de oso de anteojos, especie emblemática de los Andes y considerada vulnerable en Colombia.

El uso de estas herramientas tecnológicas representa un avance significativo en la generación de información científica local, clave para diseñar estrategias de manejo y conservación.

El alcalde de Fómeque, Esneider Acosta, señaló que este proceso no solo permite evidenciar la riqueza biológica del territorio, sino también orientar acciones concretas para garantizar la protección de ecosistemas estratégicos:

El registro de al menos tres osos de anteojos demuestra que en Fómeque estamos trabajando por la conservación de la biodiversidad y la protección de nuestros ecosistemas.

El oso de anteojos es el único úrsido presente en Suramérica y cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas andinos. Su dieta basada en frutos y vegetación lo convierte en un importante dispersor de semillas, contribuyendo a la regeneración natural de los bosques.

¿Cómo preservar la vida de los ojos de anteojos en Fómeque?

El alcalde destacó que este hallazgo es resultado de un trabajo constante en favor del medio ambiente. Según manifestó, la protección ambiental es una acción permanente dentro de su administración y el registro de estos ejemplares evidencia el compromiso institucional con la biodiversidad.

La alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para convertirse en aliada de los procesos de conservación.

Insistió en que proteger el hábitat del oso de anteojos no solo significa preservar una especie, sino garantizar el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible del territorio.

El gobierno municipal anunció que continuará fortaleciendo las estrategias de monitoreo, educación ambiental y protección de la fauna silvestre. La meta es consolidar a Fómeque como un referente regional en sostenibilidad y conservación.