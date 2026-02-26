CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

La Nueva EPS no entrega estados financieros de tres años: grave denuncia que agudiza la crisis

La Contraloría también reveló giros millonarios e injustificados durante la intervención de Asmet Salud.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
12:47 p. m.
La Contraloría dio a conocer hallazgos preocupantes tras una auditoría sobre giros injustificados que fueron autorizados por la firma RG Auditores S.A.S durante la intervención de Asmet Salud entre 2023 y 2024.

RELACIONADO

Según el contralor delegado en salud, Julián Niño, se detectaron irregularidades por más de 23.400 millones de pesos en pagos a prestadoras de servicios de salud.

Giros por más de 23 mil millones de pesos

El hallazgo inicial ascendió a más de $47.000 millones, producto de diferencias entre los recursos postulados por la EPS y los aprobados por la firma interventora. Durante el proceso de auditoría, se verificaron acciones de recuperación que permitieron reintegrar $24.000 millones de pesos tras pagos excesivos.

La Contraloría no encontró evidencia de gestiones administrativas ni judiciales adelantadas por Asmet Salud contra la firma interventora para la recuperación de los recursos públicos.

Sin embargo, quedan pendientes aproximadamente 23.400 millones de pesos por recuperar. “Afecta, en teoría, las finanzas de la EPS y puede estar afectando la operación, porque son recursos que no estaban contemplados para pagar en ese momento”, señaló Niño.

La lupa sobre la Nueva EPS y Supersalud

Por otro lado, y frente a la Nueva EPS, también intervenida por el Gobierno, la Contraloría reiteró su preocupación por la falta de transparencia, dado que mantiene pendiente la entrega de sus estados financieros correspondientes a tres vigencias: 2023, 2024 y 2025. Por eso, solicitará explicaciones ante la Superintendencia de Salud.

RELACIONADO

El contralor delegado anunció que se revisarán las actuaciones de la superintendencia en su competencia de inspección, vigilancia y control; no solo sobre las EPS intervenidas, sino también en aquellas que operan bajo condiciones normales.

Adicionalmente, se le pondrá la lupa a una supuesta represa de facturas en la auditoría de cuentas médicas y los resultados de auditorías forenses contratadas por la Nueva EPS que, según reportes, no han entregado los resultados esperados.

