Polémica por la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS

Presidencia anunció mediante redes sociales el nombramiento de Jorge Iván Ospina como nuevo agente interventor de Nueva EPS, tras el vencimiento de la resolución anterior el pasado 3 de abril. La decisión afecta directamente a los 11,5 millones de afiliados de la entidad, una de las más grandes del sistema de salud.

El presidente Gustavo Petro comunicó la designación a través de su cuenta oficial, ubicando a Ospina como el quinto interventor en apenas dos años de intervención. La constante rotación en el cargo ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad administrativa de la EPS.

Crisis operativa y aumento de quejas

El nuevo interventor asume la dirección en medio de una crisis operativa marcada por cifras preocupantes. Según datos oficiales, Nueva EPS registra un incremento del 107% en quejas y reclamos de los usuarios, reflejo del deterioro en la calidad del servicio.

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Entre los principales problemas figuran los retrasos en la entrega de medicamentos y la falta de continuidad en tratamientos médicos, situaciones documentadas por organizaciones del sector salud.

Afidro, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, ha señalado además la existencia de una deuda significativa por parte de la entidad.

Retos para recuperar la confianza

La intervención de Nueva EPS se mantiene desde hace dos años, período en el cual han pasado cinco interventores sin lograr una estabilización definitiva. Esta situación ha generado incertidumbre entre los afiliados y dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades.

Jorge Iván Ospina, con trayectoria en el sector público, enfrenta ahora uno de los retos más complejos del sistema de salud colombiano: atender la crisis administrativa y restablecer la confianza de millones de usuarios.

El nombramiento llega en un momento crítico para el sistema de salud del país, donde la sostenibilidad financiera de las EPS y la calidad en la prestación de servicios siguen siendo temas de debate nacional.