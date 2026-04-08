Ultimátum al Gobierno sobre la situación real de la Nueva EPS: 11 millones de pacientes en el limbo

La Nueva EPS enfrenta una crisis administrativa sin precedentes tras el vencimiento de su período de intervención el pasado 3 de abril, dejando en el limbo a 11 millones de afiliados que dependen de sus servicios de salud.

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La situación se agrava por la ausencia de pronunciamientos oficiales del Gobierno Nacional sobre el futuro de la entidad.

La toma de la Nueva EPS finalizó sin que el Gobierno designara un nuevo interventor ni estableciera una hoja de ruta clara para la administración de la entidad. Esta indefinición ha generado parálisis en la operación, según denuncian prestadores de servicios de salud.

"Lo más preocupante de la situación de la Nueva EPS en este momento es el silencio del Gobierno, el silencio de una superintendente, el silencio de un presidente y el silencio de un ministro”, indicó Jorge Toro, director de Unips.

La Nueva EPS sin interventor

La falta de interventor tiene consecuencias directas en la prestación de servicios. Clínicas y hospitales reportan que la ausencia de una figura legal que pueda firmar contratos está frenando la prestación de los servicios de salud.

Mientras tanto, los pacientes enfrentan problemas cotidianos, incluyendo la falta de entrega de medicamentos y dificultades para acceder a tratamientos.

De acuerdo con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, "hay un abogado que supuestamente responde, pero no tenemos interventor", una situación que genera incertidumbre tanto en usuarios como en prestadores de servicios.

La red asistencial completa se encuentra en una especie de limbo jurídico y administrativo.

La gravedad del caso ha llevado a solicitar la intervención de la Contraloría, considerando que se trata de un fracaso de la administración pública que afecta directamente a millones de colombianos que requieren atención médica, muchos de ellos con enfermedades graves.

El ultimátum de la Procuraduría al Gobierno Nacional sobre la Nueva EPS

La Procuraduría General de la Nación emitió un ultimátum a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para que entregue los estados financieros reales de la Nueva EPS.

El objetivo es determinar si existen motivos suficientes para extender la intervención o definir otro curso de acción para la entidad.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud, ni la Supersalud, ni la Presidencia de la República han emitido comunicados oficiales explicando la situación o anunciando medidas para resolver la crisis de la Nueva EPS.