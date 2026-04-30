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El rapero D4vd habría mutilado a Celeste Rivas, de 14 años, con una sierra

Los hechos habrían ocurrido, al parecer, para silenciarla luego de que el artista sostuviera encuentros sexuales con la menor.

El rapero D4vd habría mutilado a Celeste Rivas, de 14 años, con una sierra
Foto: AFP

AFP

abril 30 de 2026
12:58 p. m.
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En las últimas horas, la Fiscalía de Los Ángeles, en un documento reveló nuevos detalles del aterrador caso de feminicidio de una adolescente de 14 años que fue hallada en el baúl del vehículo del artista.

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El cantante D4vd habría acuchillado a la adolescente identificada como Celesta Rivas, con quien mantuvo una relación sexual, y luego la habría descuartizado con una sierra.

El artista de 21 años, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke, es acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para ocultar la inadecuada relación que podría afectar su carrera musical.

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Así hallaron descuartizada a Celeste Rivas

Los restos mutilados de la joven fueron encontrados en estado de descomposición en el maletero del Tesla del rapero en septiembre de 2025, en un estacionamiento en Hollywood.

Las autoridades creen que Burke asesinó a Rivas el 23 de abril, dos días antes de que él lanzara su primer álbum de estudio. Así describió la Fiscalía los hechos:

Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, tal como ella había amenazado, apenas ella llegó a su casa, el acusado la acuchilló varias veces letalmente, y permaneció allí mientras ella se desangraba.

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La pena que podría pagar el rapero D4vd por el crimen de Celeste

El cantante se declaró "no culpable" de las acusaciones, y sus abogados sostienen que él no causó la muerte de Rivas.

Detenido sin derecho a fianza, el estadounidense podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado responsable del asesinato.

El intérprete de "Romantic Homicide" debe regresar a los tribunales en mayo.

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