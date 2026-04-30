TransMilenio inicia campaña contra usuarios que usan el celular sin audífonos: ¿Habrá multa?

La Alcaldía Mayor de Bogotá puso el foco en uno de los comportamientos más comunes —y molestos— dentro del transporte público como lo es escuchar música, ver videos o hacer llamadas en altavoz sin audífonos.

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La práctica, frecuente en buses y cabinas, podría derivar en sanciones si afecta la convivencia entre pasajeros.

La medida aplica en el sistema de TransMilenio, sus rutas zonales, troncales y duales, así como en TransMiCable, donde las autoridades insisten en reforzar la cultura ciudadana como eje clave de la movilidad.

¿En qué casos podrían multar a los usuarios?

Aunque no se trata de una prohibición nueva, la administración distrital reiteró que comportamientos como reproducir contenido multimedia sin audífonos pueden generar conflictos y afectar la experiencia de viaje de otros usuarios.

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Escuchar música a alto volumen, ver videos sin auriculares o contestar llamadas en altavoz dentro de espacios cerrados son conductas que van en contra de las normas básicas de convivencia. En ese sentido, si estas acciones derivan en alteraciones del orden o incomodidad generalizada, podrían ser objeto de sanciones según el Código de Policía.

La intención, más allá de castigar, es prevenir situaciones que escalen a discusiones o riñas dentro del sistema.

Campaña por la cultura ciudadana en el transporte

Desde la Alcaldía se lanzó una campaña pedagógica que busca generar conciencia sobre el respeto en el espacio público. Bajo el concepto de convivencia, se invita a los ciudadanos a adoptar hábitos sencillos que mejoren el ambiente durante los trayectos.

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“Las canciones, las llamadas y contenidos multimedia en tu celular son tuyos: usa audífonos. No todos quieren oír lo mismo que tú. Usar audífonos en TransMilenio, en TransMiCable y, muy pronto, en el Metro de Bogotá es parte de convivir mejor”, señaló la Alcaldía en un comunicado.

Además, la iniciativa se articula con el concepto de “Modo Metro”, que promueve valores como el respeto, la empatía y el cuidado de lo público, de cara a la entrada en operación de la primera línea del metro.

Así, más que una simple norma, el uso de audífonos se convierte en una señal de respeto hacia los demás usuarios en Bogotá.