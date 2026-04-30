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“No la paso bien”: Falcao García rompe el silencio tras lesiones en Millonarios

Falcao García habló tras su lesión con Millonarios y confesó que “no la pasa bien”. El delantero explicó su estado físico y el difícil momento que vive fuera de las canchas.

Falcao
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

abril 30 de 2026
11:19 a. m.
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El presente de Radamel Falcao García en Millonarios FC no atraviesa su mejor momento. A las dificultades deportivas se sumó una delicada lesión que encendió las alarmas en el fútbol colombiano y dejó al delantero fuera de competencia en un tramo clave del semestre.

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Todo ocurrió durante el partido ante América de Cali, cuando el atacante recibió un fuerte cabezazo en una jugada aérea. La acción obligó su salida inmediata del campo y posterior traslado a un centro médico, donde se confirmó una fractura en el arco cigomático.

Falcao habla de su lesión y el difícil proceso de recuperación

Horas después del incidente, el club confirmó que el delantero sufrió una lesión facial de consideración. En diálogo con el periodista Juan Felipe Cadavid, Falcao entregó detalles sobre su estado actual y el proceso que enfrenta.

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"Estoy mejor, pero tuve triple fractura, hay que tener mesura. Evitamos la operación y de todas maneras se necesita un tiempo prudente para que el hueso esté bien. Estamos haciendo todo lo posible pero hay que esperar el momento oportuno para estar al 100 en el campo", explicó.

El ‘Tigre’ dejó claro que, aunque avanza en su recuperación, no hay apuros y su regreso dependerá de la evolución médica.

“No la paso bien”: la frustración del ‘Tigre’ fuera de las canchas

Más allá de lo físico, el goleador histórico de la Selección Colombia también se refirió al impacto emocional de este momento. Sin continuidad y con varias lesiones en el semestre, su rol en el equipo ha sido limitado.

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"No han sido tiempos fáciles. Cada vez que vengo al estadio no la paso bien porque quisiera estar adentro aportando, pero hay cosas que se salen de control y hoy me ha tocado así. Espero estar bien para ayudar al equipo en el campo", aseguró.

Incluso, reflexionó sobre la jugada que derivó en su lesión: "Hay cosas que se salen de control. Quizá el cabezazo es imprudente porque ya había cabeceado, pero toca confiar en Dios y la voluntad de él, por algo será".

Por ahora, Falcao sigue enfocado en su recuperación, mientras Millonarios espera contar nuevamente con su experiencia en el momento más decisivo de la temporada.

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