Acueducto aclara si se extenderán o no los cortes de agua en Bogotá por la instalación de la válvula

El más reciente reporte por parte del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por medio de la Alcaldía de la capital, informó sobre los avances en el proceso de instalación de la válvula en el tanque Santa Ana durante sus primeras 16 horas.

Según el informe, a las 6:00 a.m., de este jueves 30 de abril, se han cumplido sin contratiempos los hitos iniciales del proyecto que consistieron en el cierre remoto y controlado de las válvulas en los tanques y estructuras de control.

¿Cómo avanza la instalación de la válvula?

La capital se encuentra atravesando por un corte en el suministro de agua que tiene como objetivo proteger la infraestructura de abastecimiento de este recurso en caso de movimiento telúrico.

A la media noche, del miércoles 29 de abril, concluyó el desagüe controlado del agua dentro de la conducción de Santa Ana y se inició el izaje de la válvula para adelantar su instalación.

“Nuestro equipo trabajó toda la noche para desarrollar las actividades programadas como el cierre remoto del sistema, el desagüe de la red, el retiro de la válvula existente y el izaje de la nueva válvula antisísmica. Seguimos trabajando sin descanso por el bienestar de toda la ciudadanía”, aseguró el Acueducto.

Así mismo, la entidad aseguró que el cronograma de trabajo avanza con normalidad. Se mantiene habilitada la línea 116 y las redes sociales de la empresa Acueducto en caso de que los ciudadanos requieran del servicio de los respectivos carrotanques.

Barrios de Bogotá con cortes de agua el 30 de abril

Localidad de Kennedy

Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central.

De la calle 37 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.

De la calle 41 sur a la calle 42 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

De la transversal 78B a la transversal 74F, entre la calle 40 sur a la calle 41 sur.

De la calle 26 sur a la avenida primero de mayo (transversal 73), entre la carrera 78B a la carrera 72C.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Barrios Unidos

Entre Ríos. De la calle 80 a la calle 88, entre la carrera 68 a la carrera 58. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante.

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto.

De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.