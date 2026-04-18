CANAL RCN
Economía

Más de $100 millones para educación: así funciona “Apuéstale al Futuro”

"Apuéstale al Futuro”: la iniciativa que convierte el entretenimiento en becas en Colombia.

Becas
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 18 de 2026
07:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La educación superior en Colombia sigue enfrentando barreras de acceso para miles de jóvenes. En ese contexto, una nueva iniciativa busca convertir el entretenimiento en una herramienta de transformación social.

Se trata de “Apuéstale al Futuro”, una apuesta nacional que destinará recursos para financiar becas universitarias y apoyar la formación profesional en el país.

Becas en Rusia: oportunidad para estudiantes y docentes de la Universidad Distrital
RELACIONADO

Becas en Rusia: oportunidad para estudiantes y docentes de la Universidad Distrital

Impulsada por la Fundación Solidaridad por Colombia y Winner Group, la estrategia se desarrollará entre el 21 y el 23 de abril en los Casinos Rio a nivel nacional. Durante estas jornadas, parte de la operación será destinada a recaudar fondos que superan los 100 millones de pesos, dirigidos a fortalecer el acceso a la educación superior.

¿Cómo funciona “Apuéstale al Futuro” y cómo impacta la educación en Colombia?

La iniciativa propone un modelo poco convencional: cada experiencia dentro del casino, desde mesas de póker y ruleta hasta máquinas electrónicas se convierte en un aporte directo para financiar oportunidades educativas.

Incluso la simple asistencia a los espacios durante los días programados representa una contribución a esta causa.

De acuerdo con los organizadores, los recursos serán canalizados a través de la Fundación Solidaridad por Colombia, entidad con trayectoria en programas sociales enfocados en educación. El objetivo es claro: apoyar a jóvenes con talento que enfrentan limitaciones económicas para acceder a estudios superiores.

Miles de jóvenes se reunieron en la Universidad Distrital para el PreICFES Gratuito en Bogotá
RELACIONADO

Miles de jóvenes se reunieron en la Universidad Distrital para el PreICFES Gratuito en Bogotá

Este tipo de estrategias cobra relevancia en un país donde, según cifras oficiales, el acceso a la educación superior aún presenta brechas significativas, especialmente en poblaciones vulnerables.

¿Qué actividades tendrá el evento “Apuéstale al Futuro” en Casinos Rio?

El epicentro de la jornada será Casino Rio Bogotá, donde se ofrecerá una programación que combina entretenimiento, cultura y propósito social.

Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones en vivo con figuras reconocidas como Ramiro Meneses, Orlando Liñán, Carlos Calero, Sara Uribe y Marbelle.

A ellos se sumarán más artistas quienes harán parte de una agenda contínua diseñada para atraer público y potenciar la recaudación.

Los países de América Latina que más trabajan: en qué puesto está Colombia
RELACIONADO

Los países de América Latina que más trabajan: en qué puesto está Colombia

Además, el 23 de abril se realizará una jornada nacional en la que todos los Casinos Rio del país se vestirán de naranja, simbolizando la unión de distintas regiones en torno a una misma causa.

Con “Apuéstale al Futuro”, los organizadores buscan demostrar que el entretenimiento también puede generar impacto social. Más allá de la experiencia, cada visitante tendrá la posibilidad de contribuir activamente a la construcción de oportunidades educativas para jóvenes en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 17 de abril de 2026

Transmilenio

Abecé completo de los pasajes gratis en Transmilenio: quiénes los reciben, cuántos dan y cómo reclamarlos

Bogotá

Nueva ley pone en cintura a motos y patinetas eléctricas: conozca las multas y restricciones

Otras Noticias

Banco Mundial

¿Llevar agua potable a más de 1.000 millones de personas antes del 2030? La promesa del Water Forward

En apenas cuatro años, la iniciativa pretende ampliar los servicios de agua potable y reforzarlos, ante la amenaza constante de sequías.

EPS

Nueva EPS dejó de cubrir el tratamiento de nueve millones que necesita un joven en condición de discapacidad en Cesar

A pesar de las tutelas e incidentes de desacato en su contra, la intervenida EPS no le ha entregado sus medicamentos desde diciembre del 2025.

Mundial de fútbol

Escándalo por precios en el Mundial: ir al estadio en tren será 12 veces más caro

La casa de los famosos

El 'jefe' ya habló: se impondrá un CASTIGO INOLVIDABLE en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Invima

Invima prohíbe la comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos