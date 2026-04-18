Más de $100 millones para educación: así funciona “Apuéstale al Futuro”

La educación superior en Colombia sigue enfrentando barreras de acceso para miles de jóvenes. En ese contexto, una nueva iniciativa busca convertir el entretenimiento en una herramienta de transformación social.

Se trata de “Apuéstale al Futuro”, una apuesta nacional que destinará recursos para financiar becas universitarias y apoyar la formación profesional en el país.

Impulsada por la Fundación Solidaridad por Colombia y Winner Group, la estrategia se desarrollará entre el 21 y el 23 de abril en los Casinos Rio a nivel nacional. Durante estas jornadas, parte de la operación será destinada a recaudar fondos que superan los 100 millones de pesos, dirigidos a fortalecer el acceso a la educación superior.

¿Cómo funciona “Apuéstale al Futuro” y cómo impacta la educación en Colombia?

La iniciativa propone un modelo poco convencional: cada experiencia dentro del casino, desde mesas de póker y ruleta hasta máquinas electrónicas se convierte en un aporte directo para financiar oportunidades educativas.

Incluso la simple asistencia a los espacios durante los días programados representa una contribución a esta causa.

De acuerdo con los organizadores, los recursos serán canalizados a través de la Fundación Solidaridad por Colombia, entidad con trayectoria en programas sociales enfocados en educación. El objetivo es claro: apoyar a jóvenes con talento que enfrentan limitaciones económicas para acceder a estudios superiores.

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Este tipo de estrategias cobra relevancia en un país donde, según cifras oficiales, el acceso a la educación superior aún presenta brechas significativas, especialmente en poblaciones vulnerables.

¿Qué actividades tendrá el evento “Apuéstale al Futuro” en Casinos Rio?

El epicentro de la jornada será Casino Rio Bogotá, donde se ofrecerá una programación que combina entretenimiento, cultura y propósito social.

Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones en vivo con figuras reconocidas como Ramiro Meneses, Orlando Liñán, Carlos Calero, Sara Uribe y Marbelle.

A ellos se sumarán más artistas quienes harán parte de una agenda contínua diseñada para atraer público y potenciar la recaudación.

Además, el 23 de abril se realizará una jornada nacional en la que todos los Casinos Rio del país se vestirán de naranja, simbolizando la unión de distintas regiones en torno a una misma causa.

Con “Apuéstale al Futuro”, los organizadores buscan demostrar que el entretenimiento también puede generar impacto social. Más allá de la experiencia, cada visitante tendrá la posibilidad de contribuir activamente a la construcción de oportunidades educativas para jóvenes en Colombia.