Por orden presidencial fue trasladado exgobernador de Valle del Cauca, Juan Abadía

El exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía fue trasladado durante la noche del sábado 19 de septiembre a la cárcel de Villahermosa, en Cali, por orden del presidente Abelardo De la Espriella.

Ordenan traslado del exgobernador de Valle del Cauca, Juan Abadía

El procedimiento se realizó alrededor de las 11:30 de la noche, después de que el exmandatario regional permaneciera recluido en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en la capital del Valle del Cauca. La Presidencia confirmó el traslado y señaló que Abadía continuará allí cumpliendo su condena.

Cabe mencionar que Abadía cumple una pena de 21 años y siete meses de prisión por delitos relacionados con corrupción.

¿Por qué fue trasladado Juan Carlos Abadía?

El presidente De la Espriella aseguró que tomó la decisión luego de cuestionar las condiciones en las que el exgobernador permanecía recluido.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que Abadía habría continuado participando en actividades políticas y ejerciendo influencia sobre funcionarios y contratos pese a estar privado de la libertad.

También, se informó que días anteriores había sido llevado a una clínica después de presentar un episodio cardíaco. Sin embargo, el malestar habría sido simulado.

Finalmente, el exgobernador fue trasladado desde el centro asistencial hasta la cárcel de Villahermosa, donde quedó recluido.

También ordenaron traslado de alias Firu

Durante el mismo fin de semana, el Gobierno informó sobre otra medida relacionada con las condiciones de reclusión de un señalado integrante de las disidencias de las Farc.

Se trata de Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu señalado por las autoridades como cabecilla del frente 36 de las disidencias. El presidente ordenó su traslado después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciara que el detenido habría realizado videollamadas y transmisiones desde prisión.

Aunque inicialmente se informó que sería trasladado a otro establecimiento penitenciario, posteriormente se reportó su llegada a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un centro de máxima seguridad.

La decisión busca restringir sus posibilidades de comunicación con personas vinculadas a estructuras criminales, según la explicación entregada por el Gobierno.