Colombia ocupa el segundo lugar en ciberataques en Latinoamérica

Las empresas en Colombia reciben en promedio 4.090 ciberataques cada semana, cifra que ubica al país en el segundo lugar de América Latina, solo por detrás de Brasil, según el más reciente informe de Check Point Research.

Este dato refleja el crecimiento de las amenazas digitales contra las organizaciones y se suma al aumento de los delitos informáticos registrados en el país.

¿Cuántos ciberataques reciben las empresas en Colombia?

Brasil encabeza el listado regional con un promedio de 4.118 ataques semanales por organización, mientras que Colombia registra 4.090 y México aparece en el tercer lugar, con 3.548.

El panorama regional también muestra un incremento de la actividad de los ciberdelincuentes. De acuerdo con Check Point Research, las empresas latinoamericanas reciben en promedio 3.364 ataques cada semana, un 20 % más que hace un año.

Con estas cifras, América Latina se mantiene como la región con mayor promedio de ataques por organización frente a otras zonas del mundo como Asia-Pacífico, África, Europa y Norteamérica.

El escenario colombiano también aparece reflejado en otros informes de seguridad digital. Según el Panorama de Amenazas 2026 de FortiGuard Labs, Colombia registró durante 2025 alrededor de 10,9 billones de intentos de ciberataque y 7 billones de escaneos de vulnerabilidad sobre su infraestructura digital.

¿Cuál es la amenaza que más preocupa a las empresas?

Entre las modalidades que generan mayor preocupación está el ransomware, un tipo de ataque que busca bloquear o cifrar información de sus víctimas para posteriormente exigir un pago.

El informe de Fortinet señala que esta amenaza aumentó 389 % a nivel mundial durante 2025 y dejó 7.831 víctimas confirmadas, cinco veces más que las registradas el año anterior.

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El impacto también se evidencia en las denuncias por delitos informáticos. El informe Estado de la ciberseguridad en Colombia, de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), señala que el Centro Cibernético Policial recibió 77.866 denuncias en 2024, un 23 % más frente al año anterior.

De ese total, 37.409 correspondieron a hurtos por medios informáticos, modalidad que también presentó un crecimiento interanual del 20 %.

¿Qué está haciendo Colombia frente a los ciberataques?

El Gobierno nacional presentó en junio de 2025 la Estrategia Nacional de Seguridad Digital 2025-2027, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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La estrategia contempla, entre otras medidas, la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) nacional y mecanismos para fortalecer la respuesta coordinada frente a incidentes digitales de carácter crítico.

Mientras las cifras muestran un aumento de los ataques y de las denuncias, las autoridades y las organizaciones enfrentan el reto de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante amenazas que pueden afectar tanto la información de las empresas como los datos de sus usuarios.

El panorama deja a Colombia ante una creciente presión en materia de seguridad digital, con miles de ataques dirigidos cada semana contra sus organizaciones y un aumento paralelo de los delitos informáticos denunciados.