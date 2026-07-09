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VIDEO | Así es la primera casa entregada a una familia damnificada por el terremoto en Chocó

La profesora Julia Garza estrena una casa de 64 metros cuadrados y totalmente equipada, tras perder su hogar el pasado 10 de agosto.

Yhonay Díaz

septiembre 07 de 2026
09:37 p. m.
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Un mes después del terremoto que sacudió al departamento de Chocó el pasado 10 de agosto, se entregó la primera vivienda para una de las familias damnificadas, lo que marca el inicio del proceso de reconstrucción en la zona afectada.

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La beneficiaria es Julia Fridia Garza, una docente reconocida en la comunidad del barrio Nicolás Medrano.

La alegría es inmensa. Antes había tristeza, pero a vez de esta realidad, uno se llena de regocijo, gracias a Dios, porque hay personas muy solidarias, de un corazón bondadoso.

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¿Cómo es la primera casa entregada en Chocó tras el terremoto?

La vivienda cuenta con 64 metros cuadrados y especificaciones de sismorresistencia, distribuidos en tres habitaciones, sala, comedor, baño y cocina.

La casa fue construida en el mismo sector donde colapsó totalmente un edificio que dejó varias personas sepultadas, un terreno que ya fue limpiado de escombros.

La vivienda será dotada completamente con muebles y electrodomésticos, representando un acompañamiento integral para la familia afectada.

Esto me va a permitir dormir más tranquila y sin preocupaciones. Yo creo que me va a coger el sueño, no voy a despertar a las 5:00 a.m. como siempre.

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¿Quién construyó la primera casa para damnificados en Chocó?

El proyecto cuenta con la participación del Gobierno Nacional, empresarios y fundaciones que trabajan en la reconstrucción. Una firma constructora proveniente de Santa Marta, departamento del Magdalena, es responsable de las obras y trabaja de manera continua para acelerar las entregas.

El presidente Abelardo de la Espriella, acompañado de 11 empresarios, visitó la zona para supervisar los avances.

Este es el punto de partida para la construcción de 500 viviendas adicionales destinadas a las familias que perdieron sus hogares en el sismo.

La entrega de esta primera casa en el barrio Nicolás Medrano representa un mensaje de esperanza para los damnificados que esperan la reconstrucción de sus hogares.

Gracias por escoger esta como la primera casa de las 600 o más que piensan hacer para el beneficio de todo el pueblo.

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