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SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 30 de julio de 2026

¡Ya hubo desenlace tras el sorteo del Super Astro Luna de este 30 de julio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
09:00 p. m.
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Al finalizar cada edición del Super Astro Luna, toda la atención se concentra en una sola combinación. Esa secuencia de cuatro cifras, acompañada por un signo zodiacal, es la que resume el desenlace del sorteo y pasa a representar oficialmente la jornada en la que fue realizada.

Este 30 de julio de 2026, la modalidad llevó a cabo una nueva edición nocturna y dio a conocer el resultado correspondiente al día. Como es habitual, la información oficial quedó integrada por los dos componentes que caracterizan al juego: la combinación numérica y el signo zodiacal.

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El formato del Super Astro Luna se mantiene constante en cada sorteo, aunque el resultado cambia de una edición a otra. Por esa razón, la combinación publicada este jueves identifica únicamente el desenlace de esta fecha y no sustituye los resultados divulgados en jornadas anteriores.

Quienes consultan el resultado deben revisar la información completa, ya que el signo zodiacal hace parte de la combinación oficial junto con las cuatro cifras. Ambos elementos conforman el dato que identifica esta edición del juego.

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de julio de 2026

Como cada jueves, el Super Astro Luna se jugó a las 10:50 de la noche.

La presentadora reveló la siguiente combinación y, posteriormente, el delegado de Coljuegos la aprobó:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El desenlace de este jueves ya quedó oficialmente identificado en el Super Astro Luna

Con la publicación de la combinación concluye una nueva edición del Super Astro Luna. El resultado divulgado queda asociado exclusivamente al 30 de julio de 2026 y será la referencia oficial para quienes consulten el desenlace de este sorteo.

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A partir de ahora, esta combinación identificará la edición de hoy, mientras que el siguiente sorteo volverá a generar un nuevo resultado que corresponderá únicamente a su propia jornada.

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