Golazo de Dairon Asprilla dejó a Gremio por fuera de la Sudamericana

Dairon Asprilla fue la gran figura de Bolívar en Brasil al marcar un gol de gran factura frente a Gremio. El colombiano encaminó la clasificación del equipo boliviano a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 con una actuación decisiva.

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La Copa Sudamericana 2026 tuvo una de sus grandes sorpresas en Porto Alegre. Bolívar eliminó a Gremio en condición de visitante y uno de los principales responsables fue el colombiano Dairon Asprilla, quien volvió a aparecer en un momento clave para sellar una clasificación histórica.

El atacante, con pasado en Atlético Nacional, fue determinante en los dos partidos de la serie. Después de marcar en el compromiso de ida, repitió protagonismo en Brasil con un gol que silenció el Arena do Grêmio y dejó prácticamente sentenciado el paso del conjunto boliviano a la siguiente ronda.

¿Cómo fue el gol de Dairon Asprilla contra Gremio?

El reloj apenas marcaba el minuto 16 cuando Bolívar golpeó primero. Robson Matheus filtró un pase al espacio para Asprilla, quien aprovechó su velocidad para ganar la posición y entrar al área con ventaja.

Lejos de apresurarse, el colombiano enganchó para dejar atrás a su marcador y sacó un potente remate de pierna derecha al primer palo. El arquero Gabriel Grando no pudo reaccionar ante el disparo y el balón terminó en el fondo de la red para el 1-0 parcial.

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Con ese tanto, Bolívar amplió la ventaja a 4-2 en el marcador global, obligando a Gremio a remar contra la corriente desde muy temprano.

¿Qué significa esta clasificación para Bolívar?

La victoria representa uno de los resultados más importantes de Bolívar en los últimos años a nivel internacional. El equipo boliviano llegó a Porto Alegre con una ventaja mínima obtenida en la ida, pero lejos de especular, salió a buscar el partido y encontró rápidamente la recompensa.

El aporte de Dairon Asprilla fue determinante. Además del gol, el delantero colombiano lideró varios ataques y aprovechó su potencia física para complicar constantemente a la defensa brasileña, convirtiéndose en una de las figuras del encuentro.

La eliminación de Gremio también se perfila como una de las grandes sorpresas de esta edición de la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta el peso histórico del club brasileño y el favoritismo con el que afrontaba la serie.

Con esta clasificación, Bolívar sigue soñando en el torneo continental y Dairon Asprilla confirma su gran momento, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más destacados en el fútbol sudamericano durante esta temporada.