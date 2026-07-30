Autoridades revelaron las posibles causas detrás del incendio en el humedal Jaboque

Un incendio forestal en el humedal Jaboque fue reportado por las autoridades durante la mañana de este jueves 30 de julio, sobre las 11:40 a.m. El hecho quedó registrado en las cámaras de residentes de los conjuntos aledaños, quienes también alertaron a las autoridades sobre la magnitud del evento.

Ante la presencia del Cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá y los Bomberos de Cota, las llamas de la zona vegetal, ubicada en la localidad de Engativá, fueron controladas en un 80%.

RELACIONADO Así será el gigantesco operativo de seguridad para la posesión presidencial en Cali

¿Qué causó el incendio en el humedal Jaboque?

Según el más reciente informe de la Secretaría Distrital de Ambiente, el costado suroriente y norte del humedal, que corresponde al 80%, ya se encuentra controlado por lo que, hasta el momento, no se reportan personas heridas, quemadas o atrapadas.

Así mismo, se informó que los equipos se encuentran realizando labores de control con agua y herramientas manuales. También se han implementado drones para monitorear la extensión del incendio y el avance del fuego por la zona. Integrantes del equipo de seguridad del humedal y operarios de Aguas Bogotá se encuentran trabajando en la construcción de barreras cortafuego.

Pese a que el Cuerpo de Bomberos llegó entre las 12:20 a.m. y 12:30 a.m., las condiciones del terreno impidieron el ingreso de las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, una mujer habría sido vista cuando, al parecer, realizaba la quema de hojas secas con un líquido inflamable. Sin embargo, ante las advertencias del equipo de la zona, esta habría huido en su bicicleta.

Actualmente, las autoridades competentes se encuentran investigando el hecho para determinar las posibles responsabilidades del caso. Finalmente, las autoridades dieron a conocer que, una vez existan condiciones seguras para ingresar, se realizarán las respectivas evaluaciones de los daños sobre la vegetación y la fauna del humedal.

“El llamado a la ciudadanía es a abstenerse de realizar cualquier tipo de quema. La escasez de lluvias, los fuertes vientos y la vegetación seca facilitan la propagación del fuego y con ello se pone en riesgo la biodiversidad y la calidad del aire”, precisó la Alcaldía.

¿Cuáles son las penas contra la deforestación en Colombia?

Según la ley 2111 del 2021, el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de 60 a 144 meses y multa de 134 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas se aumentarán a la mitad cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.