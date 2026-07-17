Cierran servicios de clínica en Cartagena tras parto de una mujer en un andén

El caso de la mujer que dio a luz en un andén frente a una clínica en Cartagena continúa generando reacciones. Como primera medida, la Secretaría de Salud de Cartagena ordenó el cierre de varios servicios del centro asistencial mientras investiga presuntas irregularidades en la atención prestada.

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¿Por qué fue cerrada la clínica en Cartagena?

Según la información entregada por las autoridades, el cierre incluye los servicios de consulta externa, atención de partos e imágenes diagnósticas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las alteraciones detectadas podrían poner en riesgo la seguridad de los pacientes, motivo por el cual se adoptó la medida preventiva mientras avanzan las investigaciones.

El centro asistencial sostuvo en un comunicado que la mujer llegó fuera de su horario de atención. La clínica indicó que funciona de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche y que el nacimiento ocurrió a las 4:17 de la madrugada. Además, recordó que no cuenta con servicio de urgencias, argumento que ha sido ampliamente cuestionado tras conocerse el caso.

La respuesta de la clínica también fue rechazada por el alcalde de Cartagena, quien manifestó su inconformidad con la explicación entregada por la institución y anunció que brindará acompañamiento jurídico a la mujer para que la clínica responda por lo ocurrido. Por su parte, el secretario de Salud señaló que tanto la madre como el bebé ya fueron dados de alta.

¿Qué impacto tiene este caso en la atención en salud de Cartagena?

Mientras continúa la investigación sobre el parto ocurrido frente a la clínica, la situación coincide con un escenario de creciente preocupación por la prestación de servicios médicos en Cartagena. En las últimas horas, la clínica Serena del Mar anunció que dejará de atender a los afiliados de Nueva EPS, Coosalud y Proteger debido a las millonarias deudas que, según informó, mantienen esas entidades con el centro asistencial.

A esta situación se suma el anuncio del Hospital Universitario, que también informó la suspensión de la atención para los afiliados a Coosalud EPS. De acuerdo con las declaraciones conocidas, la falta de pago por parte de aseguradores ha generado problemas de liquidez en varias instituciones prestadoras de salud, afectando la compra de insumos, el pago del talento humano y la continuidad de algunos servicios.