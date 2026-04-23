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Salud y Bienestar

La grave radiografía que hizo la Defensoría sobre la salud: tutelas alcanzan cifras históricas

La entidad ha seguido de cerca las tutelas que interponen los usuarios y la realidad es preocupante.

Crisis en el sector salud.
Crisis en el sector salud. Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
09:15 a. m.
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Para nadie es un secreto la crisis que está atravesando el sector salud. Son extensos los casos de pacientes que no reciben los medicamentos y deben postergar sus tratamientos. En algunos casos, inclusive, han fallecido sin recibir la atención pertinente.

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La Defensoría le ha hecho seguimiento a la situación y presentó un informe con cifras preocupantes. Como punto de partida, el 2024 arrojó números históricos en la cantidad de tutelas radicadas.

¿Cuántas tutelas se presentan por temas de salud?

El 29.05 % correspondió a hechos relacionados con la salud, superando el promedio que para ese momento se tenía. En un solo año, el incremento se reflejó en 47.500, lo que fue igual al 17.92 %.

Las personas recurren a este mecanismo constitucional principalmente por demoras en las citas con especialistas (26.4 %), falta de medicamentos (23.6 %), acceso a transporte y viáticos (21.3 %), cirugías (16.5 %), impedimentos para el acceso a la salud (13.7 %), insumos médicos (10.4 %) y terapias de rehabilitación (8.3 %).

¿Qué ha cambiado dos años después? La salud es la causa central del 34 % de las tutelas y, a nivel geográfico, los pacientes más afectados están en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.

El papel de las EPS

Los pacientes con complicaciones circulatorias son los que más tutelas presentan (especialmente aquellos con hipertensión), seguidos por los de afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas.

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De igual forma, hay sobretasa de tutelas interpuestas por personas con enfermedades complejas, tales como cáncer, patologías neurológicas graves y epilepsia severa.

Sin duda, los señalamientos se centran en las EPS, particularmente en la Nueva EPS. Lidera el número de tutelas con 63.176, lo que se traduce a 51.2 por cada 10 mil afiliados. Para la Defensoría, la crisis responde a “barreras que obedecen principalmente a factores organizacionales y administrativos”.

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