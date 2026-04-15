Procuraduría se pronunció por incumplimientos en el servicio de salud para los maestros: este fue el llamado

En medio de protestas y múltiples denuncias por deficiencias en el servicio médico de los docentes, la Procuraduría General de la Nación emitió un nuevo y contundente llamado de atención al FOMAG por los incumplimientos y fallas que persisten en el sistema.

¿Qué está pasando con el servicio de salud para los maestros?

Tras adelantar varias mesas técnicas de seguimiento al nuevo modelo de salud, implementado desde mayo de 2024, la Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación por las deficiencias estructurales que continúan afectando la prestación del servicio.

Uno de los principales puntos de alerta está relacionado con el esquema de contratación de la red de prestadores, el cual, según el ente de control, sigue presentando fallas que generan incertidumbre en la atención de los maestros.

Además, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social evidenciaron irregularidades en la forma en que está operando el sistema.

De acuerdo con el análisis, no se han actualizado contratos formales, y en su lugar se está funcionando mediante actas de continuidad o instrumentos precontractuales, lo que podría derivar en riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales.

A este panorama se suma el incremento en las PQR, reflejo de las dificultades que enfrentan los usuarios. Problemas en la entrega de medicamentos, retrasos en la asignación de citas médicas, fallas en el transporte de pacientes y demoras en la prestación de servicios han agravado la situación.

Las exigencias de la Procuraduría al FOMAG

La gravedad del escenario llevó a la Procuraduría General de la Nación a reiterar nuevos requerimientos tanto al FOMAG como a la Fiduprevisora.

Entre las exigencias, solicitó la entrega de soportes financieros detallados y un informe completo sobre la contratación de la red de prestadores de salud correspondiente a las vigencias 2024 a 2026.

El pronunciamiento se da en un contexto de inconformidad entre los docentes, quienes han protagonizado marchas y protestas ante lo que consideran una prestación deficiente del servicio.

Mientras tanto, el ente de control mantiene la lupa sobre el sistema, advirtiendo que las fallas no solo afectan la atención, sino que también podrían comprometer la estabilidad del modelo de salud del magisterio.