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Soledad en alerta por falsa vacunadora que ofrecía biológicos ilegales a estudiantes de salud

Las investigaciones preliminares indican que la mujer habría extendido estas prácticas ilegales a otros municipios.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
02:08 p. m.
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Las autoridades de Soledad, Atlántico, encendieron las alarmas tras identificar a una mujer que se hacía pasar por vacunadora y que, según las denuncias, habría engañado a estudiantes de ciencias de la salud con la aplicación de biológicos ilegales.

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La Secretaría de Salud del municipio confirmó que la mujer ya está plenamente identificada y que se adelantan operativos en centros médicos de Soledad y otros municipios del Atlántico para dar con su paradero.

La falsa vacunadora ofrecía supuestos planes de inmunización a bajo costo, requisito indispensable para que los estudiantes pudieran iniciar sus prácticas profesionales.

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Biológicos sin certificación y riesgo para la salud

De acuerdo con las autoridades, las sustancias aplicadas no cuentan con certificación oficial y podrían representar un riesgo grave para la salud de quienes las recibieron. La Alcaldía de Soledad y la Secretaría de Salud interpusieron denuncias penales ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que hicieron un llamado a la comunidad para no caer en engaños.

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“Estamos realizando controles en los centros asistenciales y alertamos a los estudiantes para que no se expongan a biológicos desconocidos que ponen en riesgo su vida”, señaló la entidad en un comunicado.

Operativos en Soledad y área metropolitana

Las investigaciones preliminares indican que la mujer habría extendido estas prácticas ilegales a otros municipios del área metropolitana de Barranquilla. Por ello, los operativos se mantienen activos en diferentes instituciones médicas de la región.

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Las autoridades reiteraron la importancia de que los estudiantes de ciencias de la salud acudan únicamente a entidades certificadas para completar sus esquemas de vacunación y evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.

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