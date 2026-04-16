Soledad en alerta por falsa vacunadora que ofrecía biológicos ilegales a estudiantes de salud

Las autoridades de Soledad, Atlántico, encendieron las alarmas tras identificar a una mujer que se hacía pasar por vacunadora y que, según las denuncias, habría engañado a estudiantes de ciencias de la salud con la aplicación de biológicos ilegales.

La Secretaría de Salud del municipio confirmó que la mujer ya está plenamente identificada y que se adelantan operativos en centros médicos de Soledad y otros municipios del Atlántico para dar con su paradero.

La falsa vacunadora ofrecía supuestos planes de inmunización a bajo costo, requisito indispensable para que los estudiantes pudieran iniciar sus prácticas profesionales.

Biológicos sin certificación y riesgo para la salud

De acuerdo con las autoridades, las sustancias aplicadas no cuentan con certificación oficial y podrían representar un riesgo grave para la salud de quienes las recibieron. La Alcaldía de Soledad y la Secretaría de Salud interpusieron denuncias penales ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que hicieron un llamado a la comunidad para no caer en engaños.

“Estamos realizando controles en los centros asistenciales y alertamos a los estudiantes para que no se expongan a biológicos desconocidos que ponen en riesgo su vida”, señaló la entidad en un comunicado.

Operativos en Soledad y área metropolitana

Las investigaciones preliminares indican que la mujer habría extendido estas prácticas ilegales a otros municipios del área metropolitana de Barranquilla. Por ello, los operativos se mantienen activos en diferentes instituciones médicas de la región.

Las autoridades reiteraron la importancia de que los estudiantes de ciencias de la salud acudan únicamente a entidades certificadas para completar sus esquemas de vacunación y evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.