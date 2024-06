Las deformidades y costosos estragos de los biopolímeros que sufrían pacientes serán asumidos por las EPS

Son muchos pacientes en Colombia los que se beneficiarán tras la decisión de la Corte Constitucional sobre el retiro de biopolímeros, tras reconocer que los procedimientos médicos derivados de estos procedimientos están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, por lo que las EPS deben asumir el costo del tratamiento.

Lina Triana, experta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Isaps, explicó en Noticias RCN en qué consiste la decisión de la Corte sobre el retiro de biopolímeros a cargo de las EPS.

La cirujana plástica entregó detalles de cuáles son las secuelas y las consecuencias que generan este tipo de sustancias en los cuerpos y rostros de muchos pacientes en el país y lo que constituye este fallo para los costos de este tipo de tratamientos e intervenciones reconstructivas.

Lo que significa la decisión de la Corte Constitucional sobre los biopolímeros

Como cirujanos plásticos queremos trabajar por la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes con biopolímeros ven afectada su calidad de vida por deformidades y secuelas para siempre.

¿Cómo es la situación de un paciente con biopolímeros?

Cuando una persona sufre una deformidad por biopolímeros hay que hacerse muchas cirugías, depende de la complejidad del estado. Algunas pueden ser, me opero hoy y tengo problemas en 20 o 30 años en el cambio de coloración de mi piel, otras pueden ser que la piel se note diferente, como rugosa, rara.

Otras presentan tumores en la piel; en este caso podemos quitar el biopolímero e intentar reconstruir el área, y en otras pueden aparecer tumores que se sobreinfectan que se llaman abscesos, llenos pus, hay que quitarlos y quedan huecos.

En casos puede morir la piel o el músculo, más deformidades, más huecos que los cirujanos plásticos tenemos que reconstruir.

¿Cuáles eran las dificultades en la atención de pacientes con biopolímeros?

Antes de esta ley, los pacientes con biopolímeros si tenían una emergencia vital que podía ponerlos en peligro de muerte como grandes infecciones sistémicas por todo el cuerpo, reacciones agudas, donde tienen que ir al hospital inmediatamente y requieren estar en una UCI porque están muy infectados esos estaban cubiertos por el sistema por que era una urgencia vital.

Pero los pacientes que estaban iniciando su proceso, por ejemplo, con deformidades, todavía estaban en aguas grises los devolvían, pero ellos no podían reintegrarse a sus labores porque esas deformidades les podían impedir usar su ropa normal o no salir a la calle porque tenían labios deformes, rostros deformes, grandes hinchazones en los brazos que nos les permitía hacer actividades o no caminar bien.

Los biopolímeros son sustancias que se puede poner en cualquier parte del cuerpo y que no se absorbe bien y puede migrar.