Cirugía plástica: alerta por depresión en etapa postoperatoria

Aunque la atención suele centrarse únicamente en el cambio físico, los expertos advierten que las expectativas irreales pueden convertir el postoperatorio en una experiencia traumática. Conozca por qué ocurre esto y cómo el acompañamiento integral protege su salud mental.

¿Por qué hay riesgo de depresión tras una cirugía estética?

Someterse a un procedimiento estético es una decisión que va mucho más allá del quirófano. De acuerdo con datos de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, más del 60 % de los pacientes que se realizan cirugías plásticas presentan alteraciones emocionales significativas. Estas complicaciones psicológicas incluyen episodios de ansiedad, depresión clínica, abuso de sustancias e incluso el desarrollo de trastorno dismórfico corporal.

Un estudio reciente publicado en la Revista Internacional de Cirugía Estética detalla que intervenciones altamente populares, como la abdominoplastia, el lifting facial o la rinoplastia, detonan factores psicológicos que, si no se previenen, complican el manejo médico de la recuperación. Beatriz Hincapié, CEO de Mentoring Medic, señala una causa fundamental: la gran mayoría de los pacientes llega con una preparación logística impecable, pero con una profunda fragilidad emocional y desinformación.

El choque emocional: expectativas frente a la realidad del bisturí

El ecosistema digital y las redes sociales han alimentado el deseo de transformaciones inmediatas y cambios de vida radicales tras una intervención. Estas aspiraciones, frecuentemente desconectadas de la realidad médica, generan una peligrosa brecha entre lo imaginado y el verdadero proceso de sanación del cuerpo humano.

Esta desconexión es el principal disparador de crisis emocionales. La adaptación psicológica a la nueva apariencia física no culmina el día que se retiran los puntos de sutura. Clínicamente, el cerebro humano requiere un periodo que oscila entre los tres y los doce meses para integrar la nueva imagen visual en el espejo y dejar atrás la representación mental que albergó durante décadas.

La etapa más crítica: vulnerabilidad, dolor e inflamación

El periodo inmediatamente posterior a la cirugía plástica se cataloga como la etapa de mayor riesgo emocional. Durante estos días, confluyen factores abrumadores: el dolor físico agudo, la pérdida temporal de independencia y, sobre todo, una imagen en el espejo que está lejos del resultado final deseado debido a la inflamación y los hematomas naturales del proceso.

“Es en este punto donde aparecen dudas como ¿para qué me hice esto? o ¿habré elegido bien?, detonadas por el estrés de la anestesia, el aislamiento y la interrupción abrupta de la rutina diaria”, advierte Hincapié. Esta sensación de vulnerabilidad extrema puede llevar a episodios de arrepentimiento transitorio y tristeza profunda si el paciente enfrenta este escenario en soledad.

Acompañamiento integral: la clave antes, durante y después del quirófano

Frente a esta realidad clínica, los modelos de acompañamiento integral emergen como el escudo protector de la salud mental del paciente. En lugar de intentar suprimir las emociones negativas, este enfoque médico y psicológico busca anticiparlas, darles nombre y gestionarlas desde antes de pisar el quirófano.

Una decisión informada debe nacer desde el amor propio y con expectativas realistas, nunca desde la frustración. Durante la cirugía, el respaldo continuo garantiza la tranquilidad del paciente, pero es en el postoperatorio donde este acompañamiento resulta vital.

Entender los tiempos biológicos de desinflamación y normalizar la ansiedad que produce el espejo permite una transición verdaderamente saludable. Un paciente bien acompañado cuenta con los recursos internos necesarios para procesar el malestar, evadiendo el pánico o la desinformación, logrando así que el cerebro acepte su nueva imagen y cierre el ciclo con absoluto bienestar emocional.