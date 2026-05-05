220 vacantes en Bogotá mediante convocatoria presencial este miércoles 6 de mayo

Este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo la postulación presencial a más de 200 vacantes en Bogotá por medio de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Las oportunidades de empleo van dirigidas a personas que cuenten con estudios desde bachillerato, técnicos y tecnológicos. Dentro de las vacantes se encuentran empleos para asesores comerciales, coloristas, vendedores, entre otros.

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Convocatoria presencial para 70 empleos en Suba

Según el más reciente comunicado, por parte de la Alcaldía de Bogotá, las personas interesadas en las vacantes tendrán que asistir este miércoles 9 de mayo de 2026 de 8:30 a. m. a 12:00 m. a la carrera 70D #127-48 en el Centro Comercial Niza de Suba.

Se debe confirmar la asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Los interesados tendrán que llegar con su hoja de vida y su respectivo documento. Los cargos disponibles son:

Latonero.

Asesor comercial de vehículos.

Colorista.

Vendedor de repuestos.

Asistente comercial senior.

Técnico mecánico.

Almacenista.

Conductor.

Técnico mecánico junior.

Coordinador técnico.

Jefe de ventas.

Pintor cabinero.

Asistente comercial junior con manejo de caja.

Jefe de taller.

Técnico mecánico senior.

Analista senior de reclamaciones y protección al consumidor.

Cotizador.

Alistador de pintura.

Analista experiencia al cliente.

Analista de garantías.

Anfitrión.

Coordinador de mercadeo.

Supervisor de alistamiento.

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Convocatoria para 150 empleos en Fontibón

Las vacantes van dirigidas a personas con estudios de bachiller, técnicos o tecnológicos, con o sin experiencia. Algunas de las funciones mencionadas son la venta de productos intangibles y asesoría comercial con comisiones promedio de los $3.500.000 a los $4.500.000.

Los interesados deben asistir este miércoles 6 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00 m. al Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55, Módulo 1 (oficinas 215 y 216).

Se debe llevar excelente presentación personal y la hoja de vida. Confirma la asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.